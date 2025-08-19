Diversas universidades con sede en Lima informaron que este jueves 21 de agosto sus clases se desarrollarán de manera virtual. La medida busca garantizar la seguridad y la continuidad académica de sus comunidades, ante posibles complicaciones en la movilidad.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) comunicó que “las actividades académicas presenciales que pueden realizarse a distancia se desarrollarán de manera remota a través de clases virtuales. Aquellas clases, prácticas o laboratorios que no puedan desarrollarse de modo remoto se reprogramarán”.

Asimismo, precisó que el campus y los demás locales universitarios permanecerán abiertos para las actividades que no hayan sido suspendidas.

La institución añadió que, en su sede central, se habilitarán espacios como las aulas del Complejo Mac Gregor y del Aulario con conectividad, oficinas docentes previa coordinación, tópico hasta las 5 p.m. y una oferta limitada de servicios de alimentación.

Por su parte, la Universidad del Pacífico (UP) informó que, con el fin de priorizar la seguridad de sus estudiantes y docentes, todas las clases de pregrado, posgrado, escuela preuniversitaria e idiomas se dictarán de manera virtual este jueves 21 de agosto.

“Las instalaciones de la universidad permanecerán abiertas para quienes necesiten hacer uso de ellas. No obstante, los servicios de alimentación operarán con algunas restricciones”, detallaron.

Las casas de estudio indicaron que se mantendrán en constante monitoreo de la situación y que cualquier cambio en las disposiciones será informado oportunamente a través de sus canales oficiales.

Transportistas anuncian paro

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) informó que este jueves 21 de agosto, desde las 7:00 a.m., iniciará una paralización con punto de concentración en la Plaza 2 de Mayo y posterior marcha hacia el Congreso de la República.

“Vamos a paralizar nuestros servicios porque, hasta el momento, los transportistas no tenemos respuesta por parte de este gobierno. Hemos tenido dos meses de conversaciones con el Congreso para abordar la inseguridad, pero siguen matando a nuestros choferes y atentando contra nuestros terminales y buses”, señaló un vocero de Anitra a Buenos Días Perú.