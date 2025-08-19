Un explosivo fue arrojado por desconocidos dentro de una residencial del Cercado de Lima durante la madrugada de este martes 19 de agosto, generando pánico entre más de 70 familias. El atentado ocurrió cerca de las 2 a.m., cuando dos hombres lanzaron el artefacto por encima de las rejas del condominio ubicado en el cruce del jirón Santa Teodosia y la avenida Universitaria.

Vecinos relataron que la detonación fue tan fuerte que muchos pensaron que se trataba de un balón de gas. Algunos corrieron fuera de sus viviendas, mientras otros permanecieron encerrados por miedo a que el ataque continuara.

Delincuentes lanzaron dos artefactos durante la madrugada; uno de ellos sí detonó. (Foto: Captura/ Canal N)

Las cámaras de seguridad del condominio registraron los movimientos de los delincuentes en dos momentos distintos. A las 12:50 de la madrugada arrojaron un primer explosivo que no detonó, pero una hora después regresaron y lanzaron un segundo artefacto que sí explotó, provocando un estruendo que se escuchó en varias cuadras a la redonda.

Cámaras de seguridad captaron a los atacantes en pleno acto delictivo. (Foto: Captura/ Canal N)

Los agentes de la comisaría de Palomino acudieron al lugar, interrogaron a algunos moradores y recogieron como evidencia el cartucho que no llegó a detonar. La policía ya tiene en su poder los videos de seguridad, que serán clave para identificar y detener a los responsables.

Aunque se presume que el ataque estaría relacionado con extorsión o amenazas, los vecinos aseguran no tener vínculos con actividades ilícitas ni haber recibido advertencias previas. La incertidumbre y el temor, sin embargo, se apoderaron de las familias afectadas.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.