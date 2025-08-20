La ola de crímenes y extorsiones que aqueja al país no solo cobra víctimas mortales, también ha hecho que empresas de transporte como Etmosa deje de operar debido a las constantes amenazas, sino paga un cupo de hasta 20 soles diarios por vehículo.
Ayer por la tarde, la compañía, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y el Callao, dejó un aviso en la puerta de su garaje advirtiendo a los usuarios que no saldrán a circular hasta nuevo aviso. Son más 150 los conductores que se verán afectados por la detención del servicio
Uno de los afectados contó a Canal N que el día lunes amenazaron a un chofer y le dijeron que si veían un carro, iban a matar a más. Esta sería la tercera banda criminal que los amenaza, pues desde febrero pasado llevan pagando cupo a dos más.
Desde un número extranjero les envían mensajes que atentan contra su tranquilidad y seguridad. “Este es un llamado a la empres Etmosa. Aquí no vamos a copiar a nada, lo que se atraviesa lo vamos a ir partiendo. Te vamos a partir la cara”, dicen los delincuentes en un video que se le envió a uno de los dirigentes de Etmosa.
Como se recuerda, en febrero pasado, uno de los choferes de esta empresa fue asesinado por presuntos sicarios ligados a una banda criminal.
Paro de transportistas mañana 21 de agosto
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración Nacional de Transportistas (Anitra), reconfirmó a los medios que sigue la realización de un paro de transportistas para el 21 de agosto debido al aumento de la extorsión y el sicariato.
En tanto, Manuel Odiana, presidente de la asociación convocante, fue enfático al describir el crítico panorama que atraviesa el gremio.
