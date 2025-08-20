Etmosa no sería la única empresa de transporte público que ha tomado esta drástica medida. Foto: Canal N / Facebook Etmosa
Redacción EC
Redacción EC

La ola de crímenes y que aqueja al país no solo cobra víctimas mortales, también ha hecho que como Etmosa deje de operar debido a las constantes amenazas, sino paga un cupo de hasta 20 soles diarios por vehículo.

Ayer por la tarde, la compañía, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y el Callao, dejó un aviso en la puerta de su garaje advirtiendo a los usuarios que no saldrán a circular hasta nuevo aviso. Son más 150 los conductores que se verán afectados por la detención del servicio

Uno de los afectados contó a Canal N que el día lunes amenazaron a un chofer y le dijeron que si veían un carro, iban a matar a más. Esta sería la tercera banda criminal que los amenaza, pues desde febrero pasado llevan pagando cupo a dos más.

Desde un que atentan contra su tranquilidad y seguridad. “Este es un llamado a la empres Etmosa. Aquí no vamos a copiar a nada, lo que se atraviesa lo vamos a ir partiendo. Te vamos a partir la cara”, dicen los delincuentes en un video que se le envió a uno de los dirigentes de Etmosa.

Como se recuerda, en febrero pasado, uno de los choferes de esta empresa fue asesinado por presuntos sicarios ligados a una banda criminal.

Buses de la empresa ..... se quedaron en sus depósitos. (24 Horas)
Paro de transportistas mañana 21 de agosto

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración Nacional de Transportistas (Anitra), reconfirmó a los medios que sigue la realización de un paro de transportistas para el 21 de agosto debido al aumento de la extorsión y el sicariato.

En tanto, Manuel Odiana, presidente de la asociación convocante, fue enfático al describir el crítico panorama que atraviesa el gremio.

