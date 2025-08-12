Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Caída de techo en Real Plaza de Trujillo: así luce el centro comercial a medio año de la tragedia que dejó 6 muertos y más de 80 heridos
Caída de techo en Real Plaza de Trujillo: así luce el centro comercial a medio año de la tragedia que dejó 6 muertos y más de 80 heridos

Caída de techo en Real Plaza de Trujillo: así luce el centro comercial a medio año de la tragedia que dejó 6 muertos y más de 80 heridos

Ha pasado casi medio año desde la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo. El pasado 21 de febrero, el techo del patio de comidas colapsó, ocasionando la muerte de seis personas y dejando a más de 100 heridas. Aunque los hechos generaron una profunda indignación nacional, hasta el momento no hay mayores avances en la determinación de responsabilidades. Además, el centro comercial continúa sin abrir sus puertas al público.

