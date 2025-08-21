El Poder Judicial sentenció a los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López a un año y cinco meses de prisión suspendida y dispuso su expulsión inmediata del territorio peruano, tras hallarlos responsables del delito de violación de la soberanía nacional.

La decisión fue dictada por el Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto, a cargo del juez César Alfredo Vela Flores, luego de aprobar el acuerdo de terminación anticipada suscrito entre el Ministerio Público y los procesados. En el mismo, ambos extranjeros admitieron su responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con la Fiscalía, los dos ciudadanos fueron intervenidos en la localidad fronteriza de Santa Rosa, cuando realizaban mediciones de terreno sin contar con autorización ni permisos migratorios. Tras la investigación preliminar, el Ministerio Público solicitó la aplicación del proceso inmediato, mecanismo que permite acelerar la sanción en casos de flagrancia.

Además de la pena suspendida y la expulsión, el magistrado impuso a los sentenciados el pago solidario de S/ 4.500 como reparación civil en un plazo máximo de 24 horas. En caso de incumplimiento, la sanción suspendida podría convertirse en efectiva.

El fallo fue dictado este miércoles, luego de que en una audiencia previa el juez dispusiera la detención judicial por siete días contra ambos imputados.