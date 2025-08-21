La Municipalidad Provincial del Callao confirmó la realización de la tercera edición del Real Corso Callao 2025, que tendrá lugar este domingo 24 de agosto como parte de las celebraciones por el 189 aniversario de la Provincia Constitucional.

El desfile se iniciará en el cruce de la avenida Sáenz Peña con República de Panamá y culminará frente a la playa Abtao, en la cuadra 1 de la avenida Jorge Chávez.

El alcalde provincial, Pedro Spadaro, señaló que el evento busca consolidar al Callao como referente cultural y turístico del país. “El Real Corso se ha convertido en una tradición que une a las familias chalacas y proyecta al Callao hacia el país y el mundo”, sostuvo.

El recorrido contará con 11 carros alegóricos, 6 danzas folclóricas, 8 comparsas y 11 bandas escolares, además de un personaje volumétrico dirigido al público infantil. Entre los artistas invitados figuran Susy Díaz y Pablo Villanueva “Melcochita”, entre otros. La renovada avenida Sáenz Peña será nuevamente el escenario central tras los recientes trabajos de recuperación urbana.

Para garantizar la seguridad, se desplegará a la Policía Nacional, Serenazgo y seguridad privada, junto con cámaras de videovigilancia, brigadas de Defensa Civil y bomberos. Además, se instalarán módulos de atención médica, servicios higiénicos y puntos de hidratación.

La comuna chalaca estima que más de 50 mil asistentes participarán del recorrido. “Invitamos a todos los vecinos y visitantes a vivir con nosotros esta gran fiesta por el aniversario del Callao. Será un desfile histórico, que cerrará frente al mar con una sorpresa nunca antes vista en el Primer Puerto”, puntualizó Spadaro.