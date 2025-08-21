Luego de que el ministro de Transportes y Comunicaciones minimizara el alcance del paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) expresó su malestar debido a que solo algunas empresas de transporte paralizaron sus actividades, cuando esperaban una medida masiva para protestar contra la ola de extorsiones.

“Ha sido un paro parcial. El 50% ha trabajado y el 50% no. Esto gracias a los gremios que se reunieron con el ministro y buscaron sus soluciones a sus apetitos personales económicos, ellos han animado a que no haya una paralización total el día de hoy”, dijo Martín Valeriano, el presidente de Anitra.

Asimismo, en diálogo con Canal N, explicó que algunas empresas de transporte presionaron a los conductores de sus unidades con las imposiciones de multas si no salían a trabajar.

“Han coaccionado a que trabajen o les iban a hacer un cobro administrativo por no trabajar. Algunos conductores, mientras que no los toquen parece que no lo tuvieran en cuenta, pero los transportistas venimos sufriendo esta ola de extorsiones”, añadió.

Asimismo, hizo un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a articular acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector del transporte público.

“La inseguridad es culpa de las autoridades que no articulan y no realizan una lucha frontal contra la criminalidad que azota a nivel nacional no solo a los transportistas. Exigimos a las autoridades que se pongan a trabajar en bien de la ciudadanía que hoy se desangra”, manifestó el dirigente del sector transportes.

Gremios que sí acatan el paro

Si bien el MTC manifestó que el transporte opera con normalidad este jueves 21, hay organizaciones que sí que acatan la medida de fuerza. Entre ellos se encuentran la Cámara de Transporte Urbano, el Consorcio Empresarial del Callao, la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú y la Asociación Metropolitana de Transporte Urbano, entre otros.

El reclamo central es que el Gobierno, encabezado por Dina Boluarte, tome medidas más frontales contra las mafias de extorsiones y sicariato que amenazan a los conductores y los usuarios del transporte público.

