La mañana de este jueves, un nuevo ataque contra el transporte público conmocionó a San Juan de Lurigancho. Un conductor de la empresa de transportes Santa Catalina fue baleado en el paradero 12 de Bayóvar, en pleno recorrido hacia San Gabriel.

Según testigos, un individuo se acercó por el lado del piloto y disparó directamente contra el chofer, provocándole un impacto de bala en el rostro. Pese a la gravedad de la herida, la víctima condujo varios metros hasta llegar al hospital de Canto Grande, donde fue auxiliado de inmediato y trasladado al área de trauma shock.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El ataque desató momentos de alarma entre los pasajeros que se encontraban a bordo, aunque ninguno resultó herido. Los disparos quebraron los vidrios de la unidad, que terminaron esparcidos sobre la pista, evidenciando la violencia del hecho.

La unidad quedó con daños visibles, incluyendo impactos de bala y ventanas destruidas, mientras personal de seguridad del nosocomio y de la empresa ayudaba a retirar al conductor herido.

Chofer herido condujo hasta hospital de Canto Grande. Foto: captura/América Noticias

Ataque en medio del paro

El violento episodio se registró en una jornada en la que, pese al paro convocado por gremios de transportistas en SJL, la circulación se mantuvo parcialmente normal. En avenidas principales como Próceres de la Independencia, líneas como Las Flores, Huáscar y El Carmen continuaban operando con presencia policial para garantizar el orden.

Sin embargo, el ataque contra el chofer de Santa Catalina evidenció el riesgo constante que enfrentan los transportistas en medio de la ola de extorsiones que azota a la capital.

La Policía investiga el caso, que se suma a la lista de atentados contra conductores en San Juan de Lurigancho, considerado uno de los distritos más golpeados por las mafias criminales que exigen pagos extorsivos a empresas de transporte.

Más temprano, al ser consultado sobre el hecho, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, deslizó la posibilidad de que tras el ataque no se hallen las bandas de extorsionadores, sino personas vinculadas a la convocatoria del paro.

“Yo lo lamento mucho en primer lugar. En segundo lugar cuando se anuncia un paro hay que investigar bien cuál es el origen porque hay quienes que para entorpecer el desarrollo normal y regular del transporte... no sé de dónde puede venir el atentado” , indicó el titular del MTC ante la prensa nacional.

VIDEO RECOMENDADO: