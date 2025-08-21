El Puente de la Paz, que conecta Miraflores con Barranco, abrió este jueves 21 de agosto para el tránsito peatonal y se convirtió en un punto de reunión para vecinos y visitantes.

Desde temprano, decenas de personas recorrieron la estructura, muchos de ellos acompañados de sus mascotas, en bicicleta o tomándose fotografías desde lo alto del acantilado.

La jornada de apertura transcurrió sin incidentes ni manifestaciones. Sin embargo, aún permanecía a la vista una enorme pancarta desplegada en un condominio vecino con el mensaje: “Luces tóxicas, gestión oscura. Vecinos sin descanso”, reflejando el malestar de algunos residentes.

El día anterior, durante la ceremonia de inauguración del puente, un grupo de vecinos protestó con cacerolas y carteles para exigir el cambio de las luces blancas instaladas en la obra. Los manifestantes reclamaron a las autoridades municipales de Miraflores y Barranco que reconsideren la iluminación.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y su par, del municipio de Miraflores, Carlos Canales, inauguraron el puente | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Detalles

El nuevo puente une los malecones De la Reserva (Miraflores) y Paul Harris (Barranco). Tiene 112 metros de longitud y 8 de ancho, y cuenta en sus laterales con pasarelas de vidrio transparente.

Forma parte de un corredor turístico que incluye un circuito peatonal y ciclovías desde el parque Alfredo Salazar hasta la avenida Sáenz Peña, además de un mirador en el acantilado de Barranco con vistas hacia Miraflores.

La infraestructura también incorpora zonas de descanso, iluminación LED y 224 metros cuadrados de baldosas podotáctiles que facilitan la orientación de personas con discapacidad visual.

Uno de sus mayores atractivos es la franja de vidrio que recorre toda la estructura. Cabe precisar que está prohibido el ingreso de automóviles, motocicletas y vehículos motorizados que superen los 25 km/h.