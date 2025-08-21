MDN
Vecinos aprovechan el primer día de apertura del Puente de la Paz para caminar y disfrutar de la vista panorámica. Foto: Giancarlo Avila/ @photo.gec
  • Ciudadanos recorren el Puente de la Paz durante su primer día abierto al público, en la conexión entre Miraflores y Barranco. Foto: Giancarlo Avila/ @photo.gec
  • El nuevo puente peatonal se convirtió en un punto ideal para selfies y fotos familiares desde su plataforma con vista al mar. Foto: Giancarlo Avila/ @photo.gec
  • Un grupo de ciclistas atraviesa el Puente de la Paz, que cuenta con ciclovía y zonas de descanso. Foto: Giancarlo Avila/ @photo.gec
  • Vecinos del distrito llegaron con sus mascotas para ser parte del primer recorrido sobre el flamante puente. Foto: Giancarlo Avila/ @photo.gec
  • Vecinos del distrito llegaron con sus mascotas para ser parte del primer recorrido sobre el flamante puente. Foto: Giancarlo Avila/ @photo.gec
  • La inauguración estuvo marcada por contrastes: celebración de visitantes y reclamos de los residentes. Foto: Giancarlo Avila/ @photo.gec
  • Entre la expectativa y la polémica, el nuevo puente se consolida como un espacio de visita masiva, pero con pedidos de mejora. Foto: Giancarlo Avila/ @photo.gec
Redacción EC
El , que conecta Miraflores con Barranco, abrió este jueves 21 de agosto para el tránsito peatonal y se convirtió en un punto de reunión para vecinos y visitantes.

Desde temprano, decenas de personas recorrieron la estructura, muchos de ellos acompañados de sus mascotas, en bicicleta o tomándose fotografías desde lo alto del acantilado.

MIRA: San Martín de Porres: escolar se desmaya tras robo de celular en plena avenida Caquetá

La jornada de apertura transcurrió sin incidentes ni manifestaciones. Sin embargo, aún permanecía a la vista una enorme pancarta desplegada en un condominio vecino con el mensaje: “Luces tóxicas, gestión oscura. Vecinos sin descanso”, reflejando el malestar de algunos residentes.

El día anterior, durante la , un grupo de vecinos protestó con cacerolas y carteles para exigir el cambio de las luces blancas instaladas en la obra. Los manifestantes reclamaron a las autoridades municipales de Miraflores y Barranco que reconsideren la iluminación.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y su par, del municipio de Miraflores, Carlos Canales, inauguraron el puente | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
MIRA: MTC sobre paro de transportistas de este jueves 21: “Simplemente no existe”

Detalles

El nuevo puente une los malecones De la Reserva (Miraflores) y Paul Harris (Barranco). Tiene 112 metros de longitud y 8 de ancho, y cuenta en sus laterales con pasarelas de vidrio transparente.

Forma parte de un corredor turístico que incluye un circuito peatonal y ciclovías desde el parque Alfredo Salazar hasta la avenida Sáenz Peña, además de un mirador en el acantilado de Barranco con vistas hacia Miraflores.

La infraestructura también incorpora zonas de descanso, iluminación LED y 224 metros cuadrados de baldosas podotáctiles que facilitan la orientación de personas con discapacidad visual.

Uno de sus mayores atractivos es la franja de vidrio que recorre toda la estructura. Cabe precisar que está prohibido el ingreso de automóviles, motocicletas y vehículos motorizados que superen los 25 km/h.

