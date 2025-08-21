Una menor de edad se desmayó luego de ser víctima de un violento robo en la cuadra 13 de la avenida Caquetá, en el distrito limeño de San Martín de Porres. El hecho ocurrió cuando la estudiante se disponía a subir a un bus de transporte público y fue interceptada por un sujeto vestido de negro y con gorra.

De acuerdo con imágenes difundidas, el delincuente le arrebató el celular en la misma puerta del vehículo y huyó de inmediato. En medio del forcejeo, la mochila de la escolar quedó tirada en la pista. Minutos después, y visiblemente afectada por lo sucedido, la joven se desplomó en la vereda.

Vecinos y transeúntes que presenciaron la escena acudieron en su auxilio y alertaron a las autoridades. La menor fue trasladada al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, según informó RPP.

Los residentes de la zona denunciaron la constante inseguridad en el lugar y señalaron la ausencia de efectivos policiales en horas de la mañana.

“En la mañana a veces no hay policía, no siempre hay. A veces saltan esa valla del Metropolitano, que es donde se meten y salen al otro lado. Luego llegan ahí y salen por la otra avenida. Y al otro lado (de la calle) es igual. La ciudad ya está mal”, comentó un vecino al citado medio.

El material captado por las cámaras de seguridad muestra que, a pesar de llevar gorra y vestimenta oscura, el rostro del asaltante puede distinguirse con claridad.