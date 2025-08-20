Los oleajes intensos que están afectando a la costa peruana continuarán hasta el 27 de agosto, advierte la la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú.

El Aviso Especial N° 38 de la Dihidronav pronostica que este evento alcanzará su máxima intensidad el día 24, alcanzando alturas de olas entre dos y tres veces superiores a las condiciones normales.

En la zona norte y centro del litoral, el oleaje será moderado desde la tarde del sábado 23 hasta alcanzar una fuerte intensidad la tarde dl domingo 24 de agosto.

Mientras que al sur del Callao la situación iniciará la mañana del viernes 22, alcanzará una fuerte intensidad desde la mañana del sábado 23.

En el caso del litoral sur, el oleaje incrementará desde su fase moderada a partir de la mañana del viernes 22 hasta alcanzar más fuerza desde el mediodía del sábado 23.

Oleaje anómalo persistirá hasta el 27 de agosto.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades regionales y locales orientar a la población para que tomen medidas de protección específicas y eviten exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y daños personales.

Del mismo modo, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa.

Oleajes anómalos en el Callao. Foto: Andina

Recomendaciones del Indeci para la población

No exponerse al rompeolas y oleaje anómalo.

En las casas, utilizar barreras (sacos de arena) que impidan el ingreso del agua.

Evitar realizar actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas. En caso de realizarlas, estar informado permanentemente sobre el estado del mar.

Si te movilizas en vehículo cerca del borde costero, conduce con precaución, podría haber obstáculos en el camino, arrastre de arena, piedra o algas.

Asegurar embarcaciones ancladas a los muelles y puertos, si es factible retirar las embarcaciones pequeñas a tierra.

Si estás a bordo de una embarcación cuando inicia el oleaje anómalo lleva puesto siempre el chaleco salvavidas.

