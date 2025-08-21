Ante el paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, informó esta mañana que el transporte público en Lima y Callao se desarrolla con total normalidad.

“El paro de hoy simplemente no existe. El transporte es regular, la demanda es regular y vayamos construyendo país, porque cada día que hay una paralización el país pierde millones. El transporte está normal en Lima y Callao y la demanda también es normal”, declaró el titular del MTC durante un primer reporte desde el centro de gestión y control del transporte urbano.

Asimismo, sobre la demanda de los trabajadores de transporte público para frenar la ola de extorsiones que afecta sus labores, el titular del MTC enfatizó que han constituido una mesa técnica de trabajo para articular con otros sectores el tema de seguridad.

“Las extorsiones no es solamente para el sector transportes, también está siendo afectado el señor de la bodeguita y otros comerciantes”, añadió al respecto.

Buses circulan al 90% de normalidad, aseguró el ministro César Sandoval. Foto: Andina

Sobre el tema de la inseguridad que padece el transporte público y sus usuarios, también dijo que en los próximos días la ATU implementará un centro de control y la próxima compra de 16 mil cámaras “que se instalarán en los buses como una medida disuasiva y preventiva frente a las extorsiones”.

Al ser consultado sobre el ataque armado que sufrió el conductor de un bus en San Juan de Lurigancho, el ministro deslizó la posibilidad de que tras el ataque se hallen los organizadores del paro convocado por un sector de transportistas, pese a que aún no se investiga el hecho y cada vez son más comunes los tiroteos contra choferes del transporte público por parte de bandas criminales.