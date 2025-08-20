Mototaxistas se unen al paro convocado para este jueves 21 de agosto. Foto: captura/Exitosa Noticias
Mototaxistas se unen al paro convocado para este jueves 21 de agosto. Foto: captura/Exitosa Noticias
Redacción EC

La Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú confirmó que se unirá al paro convocado por un sector de transportistas programado para este 21 de agosto, en rechazo a la ola de y la creciente inseguridad que golpea a los trabajadores de las empresas de .

Mario Arce, secretario general de la organización, advirtió que en San Juan de Lurigancho (SJL) la situación “ya desborda al país” y que solo en ese distrito se registran hasta tres muertes por semana relacionadas a hechos vinculados a extorsiones. “No podemos permitir esta situación de grave inseguridad. Un montón de compañeros son extorsionados”, sostuvo en declaraciones a Buenos Días Perú.

20 mil mototaxistas se plegarán a la protesta

Arce precisó que alrededor de 80 agrupaciones de mototaxistas en SJL, que representan entre 10 mil y 20 mil vehículos, suspenderán sus actividades. La movilización partirá desde el distrito y se dirigirá al Congreso de la República.

Gremio de mototaxistas de SJL se dirigirá hacia el Congreso para exigir la lucha frontal contra el sicariato y las extorsiones. Foto: captura

El dirigente denunció que las organizaciones formales de mototaxis están siendo desbaratadas por temor a las mafias de extorsionadores: “Todos están en una situación de psicosis, con miedo de salir a trabajar. Las organizaciones están borrando sus logos, sus números, salen sin chalecos para pasar desapercibidos. Los presidentes de asociaciones están escondidos”.

Piden reunión con el gobierno

El gremio exige una reunión con el ministro del Interior para plantear acciones concretas que frenen las llamadas extorsivas y los ataques armados contra conductores y empresas.

Ello luego de que la Unidad Gremial del Transporte Urbano de Lima y Callao indicó que 449 empresas de transporte suspenderán sus servicios el día de la movilización.

Pese a este anuncio, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó que el paro se concrete. Según explicó, los gremios de transporte formal acordaron mantener mesas de diálogo con el Ejecutivo “para no afectar a la ciudadanía”.

Sin embargo, los mototaxistas de SJL rechazaron estas declaraciones y confirmaron que saldrán a las calles como medida de protesta. “Somos cerca de medio millón de motorizados en la capital y mañana casi 20 mil que no saldrán a trabajar”, enfatizó Arce.

El gremio ya había protagonizado jornadas de protesta en semanas recientes, exigiendo acciones inmediatas frente a la inseguridad que, aseguran, viene cobrando vidas y paralizando la economía de miles de familias.

