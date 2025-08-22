Extorsión en Trujillo involucra a un menor de edad. Foto: América Noticias
Redacción EC
En el distrito de , región La Libertad, un menor de edad fue intervenido la tarde de ayer, jueves 21 de agosto, por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras cobrar la que su padre le había encargado.

América Noticias indicó que la División de Investigación Criminal (Divincri), detuvo al menor cerca del óvalo Grau, a pocos metros del centro educativo al que asiste el adolescente. Se le decomisó la suma de cinco mil soles en efectivo, que estaba guardado dentro de una bolsa de plástico.

