En el distrito de Alto Trujillo, región La Libertad, un menor de edad fue intervenido la tarde de ayer, jueves 21 de agosto, por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras cobrar la extorsión que su padre le había encargado.
América Noticias indicó que la División de Investigación Criminal (Divincri), detuvo al menor cerca del óvalo Grau, a pocos metros del centro educativo al que asiste el adolescente. Se le decomisó la suma de cinco mil soles en efectivo, que estaba guardado dentro de una bolsa de plástico.
