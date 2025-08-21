Desde este viernes 22 hasta el domingo 24 de agosto, la costa peruana experimentará fuertes vientos, neblina y lloviznas, debido al acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 285, de nivel de alerta Rojo, se prevé un incremento de la velocidad del viento en la franja costera, pasando de moderada a extrema intensidad.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 22 al 24 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



📲https://t.co/luMk8Mscdy#PreparadosAnteVientosFuertes Refuerza los techos y las ventanas, informa sobre postes y árboles inclinados a tus autoridades. pic.twitter.com/pCluTzeU7E — Senamhi (@Senamhiperu) August 19, 2025

Posibles efectos del fenómeno

El aumento del viento podría ocasionar el levantamiento de polvo y arena, además de la reducción de la visibilidad horizontal, afectando principalmente el tránsito vehicular en zonas abiertas. Asimismo, se espera cobertura nubosa acompañada de lloviznas, niebla o neblina, especialmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

Según las proyecciones, el viernes 22 los vientos alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h en la costa norte, alrededor de 40 km/h en la costa central y valores cercanos a 25 km/h en la costa sur.

#Infórmate #Senamhi #MINAM Anticiclón Pacífico Sur se acerca al continente y favorecerá el incremento de viento en distritos de la costa. Del 22 al 24 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa. https://t.co/luMk8Mscdy pic.twitter.com/OlwaywYjri — Senamhi (@Senamhiperu) August 20, 2025

El Senamhi explicó que el Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema atmosférico que regula las condiciones del aire frío y seco frente a la costa peruana, impulsando los vientos alisios en dirección este-oeste. Este mecanismo mantiene la presencia de la corriente de Humboldt y es responsable del clima árido extremo del desierto costero del Perú y del norte de Chile.

Además, este sistema de alta presión forma parte del patrón climático El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), influyendo directamente en las variaciones climáticas de la región.

Recomendaciones a la población

Especialistas advirtieron que, junto con los vientos del sur, se presentará niebla y lloviznas en horas de la madrugada y la mañana. Sin embargo, durante las tardes no se descarta la presencia de brillo solar en algunas localidades.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones frente a la reducción de visibilidad en carreteras, asegurar objetos expuestos al viento y protegerse de cambios bruscos de temperatura.