Desde este viernes 22 hasta el domingo 24 de agosto, la costa peruana experimentará fuertes vientos, neblina y lloviznas, debido al acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 285, de nivel de alerta Rojo, se prevé un incremento de la velocidad del viento en la franja costera, pasando de moderada a extrema intensidad.
Posibles efectos del fenómeno
El aumento del viento podría ocasionar el levantamiento de polvo y arena, además de la reducción de la visibilidad horizontal, afectando principalmente el tránsito vehicular en zonas abiertas. Asimismo, se espera cobertura nubosa acompañada de lloviznas, niebla o neblina, especialmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.
Según las proyecciones, el viernes 22 los vientos alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h en la costa norte, alrededor de 40 km/h en la costa central y valores cercanos a 25 km/h en la costa sur.
El Senamhi explicó que el Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema atmosférico que regula las condiciones del aire frío y seco frente a la costa peruana, impulsando los vientos alisios en dirección este-oeste. Este mecanismo mantiene la presencia de la corriente de Humboldt y es responsable del clima árido extremo del desierto costero del Perú y del norte de Chile.
Además, este sistema de alta presión forma parte del patrón climático El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), influyendo directamente en las variaciones climáticas de la región.
Recomendaciones a la población
Especialistas advirtieron que, junto con los vientos del sur, se presentará niebla y lloviznas en horas de la madrugada y la mañana. Sin embargo, durante las tardes no se descarta la presencia de brillo solar en algunas localidades.
Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones frente a la reducción de visibilidad en carreteras, asegurar objetos expuestos al viento y protegerse de cambios bruscos de temperatura.
