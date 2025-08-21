El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad (104 votos), el nuevo texto sustitutorio del dictamen que modifica la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal, con el fin de sancionar la activación irregular de líneas móviles y la comercialización ambulatoria de chips.

La iniciativa se sustenta en los proyectos de ley 9136/2024-CR, 9240/2024-CR y 9656/2024-CR, y fue respaldada durante la sesión plenaria del 10 de abril de este año. Su autógrafa fue observada por la presidenta de la República el pasado 13 de mayo, pero el Parlamento volvió a debatirla y terminó por aprobarla en primera votación, exonerándola de segunda.

El texto incorpora el artículo 9-A a la Ley 30096, el cual sanciona con entre cuatro y ocho años de cárcel a quienes activen una línea móvil sin consentimiento del titular o utilizando información falsa o errónea. Además, contempla la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas.

“El que, mediante sistemas informáticos u otro mecanismo, active una SIM Card o una línea de servicio móvil en la plataforma de abonados de una empresa operadora sin el consentimiento del titular, o cuando la información proporcionada del titular sea falsa o errónea, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años y con inhabilitación conforme al numeral 4 del artículo 36 del Código Penal”, señala.

Asimismo, se añade el artículo 272-B al Código Penal, que establece entre uno y cuatro años de prisión, además de una multa de hasta 730 días-multa, a quienes ofrezcan, promocionen o comercialicen servicios móviles en la vía pública sin autorización expresa de la norma.

Con estas modificaciones, el Congreso busca endurecer las sanciones contra prácticas vinculadas al comercio ilegal de SIM Card.