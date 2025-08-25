Debido a los fuertes oleajes anómalos en todo el litoral peruano, pescadores artesanales de los puertos en Trujillo, Chimbote, Huacho, Huaral, Pisco, Ilo, entre otros, se han visto afectados en su labor diaria y afectando su economía.
En las imágenes compartidas por los hombres de mar se aprecia cómo la furia del océano ha destrozado las caletas y también varias embarcaciones, pese a no estar en altar mar. En Huacho, los botes tuvieron que ser sacados del puerto o de lo contrario iban a ser arrastrados.
Newsletter Buenos días
Buenos Días Perú constató que en Chancay se avistó un panorama similar, en este caso, las embarcaciones más pequeñas fueron las afectadas. Situaciones similares se reportaron en Chimbote.
En tanto, en Pisco, más de 4.000 pescadores han dejado sus faenas desde el viernes. La Capitanía del Puerto colocó la bandera roja en caletas como San Andrés, Lagunillas y El Chaco.
El matinal precisó que la población que vive cerca a los puertos ayudaron a los pescadores para recuperar algunos objetos y asegurar los botes que estaban a la deriva. Se dio a conocer que en horas de la madrugada, fue cuando las olas alcanzaron mayor intensidad y pusieron en riesgo a las embarcaciones amarradas.
Cierre de puertos
El fin de semana pasado, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó que, como medida preventiva, se dispuso el cierre de 112 puertos a nivel nacional hasta el 27 de agosto.
TE PUEDE INTERESAR
- Tren Lima-Chosica: MTC evalúa reducir plazos del proyecto tras cuarta mesa técnica
- Ica: reportan fuertes ráfagas de viento con velocidades de 63 km/h en Pisco
- Media Maratón de Lima 2025: desvíos, rutas alternas y cierres por la carrera de este domingo 24
- Pedro Spadaro: Los pagos que llevaron a la Fiscalía a investigar al municipio del Callao tras denuncia de El Comercio
- Antamina retoma control de terreno invadido por miembros de la comunidad campesina de Huaripampa
Contenido sugerido
Contenido GEC