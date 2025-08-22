La empresa minera Antamina retomó el control de un terreno invadido por un grupo reducido de miembros de la comunidad campesina de Huaripampa, hecho ocurrido el pasado 15 de agosto.

A través de un comunicado, indicó que desde fines de 2023, la dirigencia de la comunidad viene presentando reclamos por una supuesta usurpación de terrenos por parte de la minera, sin ningún sustento legal.

“Durante más de 25 años, la comunidad y la empresa han mantenido una pacífica y fructífera relación, a lo largo de la cual nunca se cuestionaron los acuerdos de compra de tierras suscritos en 1998 entre ambas partes”, señaló.

Precisó que como parte de sus acciones de protesta, el pasado 15 de agosto, un grupo de miembros de la comunidad, liderados por la junta directiva y un asesor externo invadieron la propiedad de Antamina.

“Como es sabido, el ingreso indebido no autorizado a cualquier propiedad privada constituye un delito establecido en el Código Penal. Frente a ello, el Ministerio Público invocó a la comunidad a no cometer actos de desobediencia y resistencia a la autoridad”, advirtió.

Asimismo, informó que el pasado 18 y 19 de agosto, por encargo de la junta directiva de la comunidad, otro grupo de personas ingresó a la zona de la presa de relaves, poniendo en grave riesgo sus vidas.

“Durante los últimos días, en tres comunicaciones formales, Antamina ha exhortado a la Junta Directiva de la comunidad a que deponga las medidas ilegales y riesgosas a las que ha expuesto a los integrantes de la comunidad, y al mismo tiempo la ha invitado al diálogo para abordar sus reclamos”, manifestó.

“No obstante, el 21 de agosto, en una carta de respuesta, la Junta Directiva anunció con recurrir a ‘todas las medidas de acción social’ si no se accede a sus demandas, lo cual constituye una clara amenaza contra el orden público”, agregó.

Denuncia ataque a maquinaria

Antamina informó que ante la persistencia de las acciones tomadas por la comunidad, frente la reiterada negatoria al diálogo y haciendo uso de las facultades que la ley otorga, a las 6 a.m. retomó el control del sector ocupado y reanudó sus operaciones.

Ataque a #Antamina 🚨 #mineria #Perú

¡Importante! Algunos comuneros de Huaripampa (distrito de San Marcos) han incendiado vehículos y maquinaria e intentaron hacer lo mismo con el campamento minero.

Aquí les cuento de qué se trata este ataque contra operación minera. Ojo: este… pic.twitter.com/weNfsbgiJN — Iván Arenas (@ivancio4) August 23, 2025

“Esto provocó la reacción de un reducido grupo de miembros de la comunidad, quienes intentaron enfrentar a los agentes de la Policía Nacional del Perú, presentes en la zona para garantizar el orden público, y posteriormente dañaron maquinarias y equipos de trabajo. No se registraron daños personales, y la operación de Antamina no fue interrumpida”, subrayó.

Finalmente, la minera invocó a las autoridades a que determinen las responsabilidades del caso, y a que estén alertas frente a la amenaza de nuevas acciones ilegales que pongan en riesgo el estado de derecho y el orden público.