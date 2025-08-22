Un derrame de petróleo se registró la mañana de este viernes en el río Rímac, luego de que un camión cisterna que transportaba el combustible se despistara y volcara a la altura del puente Huallatupe, en la Carretera Central, distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí.

El accidente provocó que el crudo cayera a las aguas del Rímac, pues aunque el camión se mantuvo en la carretera, el petróleo llegó al río a través de las canaletas de la vía. Esta situación ha generado preocupación por una posible contaminación en la cuenca que abastece a Lima y Callao.

Accidente ocurrió en el distrito de San Mateo, en Huarochirí. Foto: captura/RPP

Ante la emergencia, Sedapal informó que cerró las compuertas de la Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa , con el fin de “evitar el ingreso de posibles contaminantes” y garantizar la seguridad del servicio de agua potable.

En declaraciones a RPP, Alfredo Cortabrazo, jefe de Defensa Civil de Matucana, detalló que en la zona ya trabajan brigadas de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, el Cuerpo General de Bomberos y personal de Sutran.

“Estamos en el lugar, en el punto de los hechos. Se evidenció la volcadura de un camión cisterna de petróleo a la altura de Huallatupe, en San Mateo. Estamos con Sutran y también la unidad de bomberos”, precisó.

en la zona ya trabajan brigadas de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, el Cuerpo General de Bomberos y personal de Sutran. Foto: Deviandes

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) desplegó un equipo técnico para tomar muestras del río y analizar de manera urgente la calidad del agua.

Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que el vehículo accidentado pertenece a la empresa transportista de combustibles Emtracom.

“La supervisión iniciada por el OEFA permitirá determinar la responsabilidad de los hechos y el impacto generado por el evento”, señaló la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) en su cuenta oficial de X.

🔵 #RespuestaInmediata | Ante el derrame de petróleo por la volcadura de un camión cisterna en la carretera Central, la Autoridad Nacional del Agua #ANA ya desplegó un equipo técnico para tomar muestras y analizar la calidad del agua de forma urgente. https://t.co/XdKe6p3uCc pic.twitter.com/2mjXZ3wY3T — Autoridad Nacional del Agua (@ANAPeru) August 22, 2025

Las autoridades continúan con las labores de contención y evaluación ambiental para evitar que el derrame tenga un mayor impacto en el ecosistema y en el abastecimiento de agua potable entre la población local y la capital.

