La ciudad de Lima vive este domingo 24 de agosto una verdadera fiesta deportiva con la realización de la 116 edición de La Media Maratón de Lima y la carrera 10K, que reúne a más de 20 mil corredores nacionales e internacionales.
La competencia se inició en la Plaza de Armas y culminará en el Parque de la Reserva, en Miraflores. Desde muy temprano, diversas calles de Cercado de Lima, Lince, San Isidro y Miraflores fueron cerradas al tránsito vehicular por disposición de la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú (PNP). Entre las principales vías restringidas figuran los jirones Camaná y de la Unión, la avenida Paseo de la República y varios tramos de la avenida Arequipa.
Para mitigar el impacto en la movilidad, se dispuso un plan de desvíos que incluye avenidas alternas como Tacna, Garcilaso de la Vega, Petit Thouars, Arenales, Javier Prado, Angamos y República de Chile. Además, efectivos policiales controlan cruces críticos como Arequipa con Pardo de Zela, Petit Thouars con Juan de Arona y el óvalo de Miraflores.
En el transporte público, la ATU informó que los corredores Azul y Morado, así como el servicio AeroDirecto Centro, han modificado temporalmente sus recorridos. También el Metropolitano y el corredor Azul ampliaron horarios: el servicio Lechucero operó hasta las 5 a. m. y las rutas 301 y 305 iniciaron desde las 4 a. m.
La Municipalidad de Lima resaltó que este evento, patrocinado por empresas privadas, busca promover la práctica deportiva y consolidar a la capital como una sede de eventos internacionales de alto nivel.
