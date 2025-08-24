Calles cerradas desde las 6:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., con desvíos para transporte público y vehículos particulares. (Foto: Andina)
Calles cerradas desde las 6:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., con desvíos para transporte público y vehículos particulares. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La ciudad de vive este domingo 24 de agosto una verdadera fiesta deportiva con la realización de la 116 edición de y la carrera 10K, que reúne a más de 20 mil corredores nacionales e internacionales.

LEE: Puente Miraflores-Barranco “no nos deja dormir”: el reclamo por luces intensas de la obra y lo que dice la norma

La competencia se inició en la Plaza de Armas y culminará en el Parque de la Reserva, en Miraflores. Desde muy temprano, diversas calles de Cercado de Lima, Lince, San Isidro y Miraflores fueron cerradas al tránsito vehicular por disposición de la Municipalidad de Lima y la (PNP). Entre las principales vías restringidas figuran los jirones Camaná y de la Unión, la avenida Paseo de la República y varios tramos de la avenida Arequipa.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
La Media Maratón de Lima llega a su 116 edición con récord de participación. (Foto: Andina)
La Media Maratón de Lima llega a su 116 edición con récord de participación. (Foto: Andina)

Para mitigar el impacto en la movilidad, se dispuso un plan de desvíos que incluye avenidas alternas como Tacna, Garcilaso de la Vega, Petit Thouars, Arenales, Javier Prado, Angamos y República de Chile. Además, efectivos policiales controlan cruces críticos como Arequipa con Pardo de Zela, Petit Thouars con Juan de Arona y el óvalo de Miraflores.

Más de 20 mil corredores nacionales e internacionales recorren la capital. (Foto: Andina)
Más de 20 mil corredores nacionales e internacionales recorren la capital. (Foto: Andina)

En el transporte público, la informó que los corredores Azul y Morado, así como el servicio AeroDirecto Centro, han modificado temporalmente sus recorridos. También el Metropolitano y el corredor Azul ampliaron horarios: el servicio Lechucero operó hasta las 5 a. m. y las rutas 301 y 305 iniciaron desde las 4 a. m.

MÁS: Derrame de petróleo en Carretera Central: Fiscalía investiga posible afectación al río Rímac

La Municipalidad de Lima resaltó que este evento, patrocinado por empresas privadas, busca promover la práctica deportiva y consolidar a la capital como una sede de eventos internacionales de alto nivel.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC