La ciudad de Lima vive este domingo 24 de agosto una verdadera fiesta deportiva con la realización de la 116 edición de La Media Maratón de Lima y la carrera 10K, que reúne a más de 20 mil corredores nacionales e internacionales.

La competencia se inició en la Plaza de Armas y culminará en el Parque de la Reserva, en Miraflores. Desde muy temprano, diversas calles de Cercado de Lima, Lince, San Isidro y Miraflores fueron cerradas al tránsito vehicular por disposición de la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú (PNP). Entre las principales vías restringidas figuran los jirones Camaná y de la Unión, la avenida Paseo de la República y varios tramos de la avenida Arequipa.

La Media Maratón de Lima llega a su 116 edición con récord de participación. (Foto: Andina)

Para mitigar el impacto en la movilidad, se dispuso un plan de desvíos que incluye avenidas alternas como Tacna, Garcilaso de la Vega, Petit Thouars, Arenales, Javier Prado, Angamos y República de Chile. Además, efectivos policiales controlan cruces críticos como Arequipa con Pardo de Zela, Petit Thouars con Juan de Arona y el óvalo de Miraflores.

Más de 20 mil corredores nacionales e internacionales recorren la capital. (Foto: Andina)

En el transporte público, la ATU informó que los corredores Azul y Morado, así como el servicio AeroDirecto Centro, han modificado temporalmente sus recorridos. También el Metropolitano y el corredor Azul ampliaron horarios: el servicio Lechucero operó hasta las 5 a. m. y las rutas 301 y 305 iniciaron desde las 4 a. m.

La Municipalidad de Lima resaltó que este evento, patrocinado por empresas privadas, busca promover la práctica deportiva y consolidar a la capital como una sede de eventos internacionales de alto nivel.