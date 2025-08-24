El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 112 puertos del litoral peruano permanecen cerrados debido a la ocurrencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad, según el reporte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú. De acuerdo con el aviso oceanográfico N.º 38 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), este fenómeno se extenderá hasta el miércoles 27 de agosto.

En el litoral norte están en esa condición los puertos Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yetly San pedro), Bayóvar, Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B) STI Salaverry Terminal Internacional, Malabrigo, Pimentel, Paita, Eten, Pacasmayo y Morin.

Asimismo, las caletas Lobitos, San Pablo, Chullillache, Matacaballo, Constante, Parachique, Las Delicias (Paita), Puerto Rico, Colán, Tierra Colorada, Yacila, Islilla, Tortuga (Paita), San José, Santa Rosa, Guadalupito, Cherrepe, Magdalena de Cao, La Barranca y Huanchaco; los terminales Multiboyas Punta Arenas, Negritos, Colán, Eten y Salaverry; Ensenada Sechura; Muelles Carga Líquida Petroperú, Híbrido MU2 y Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry.

Cierran puertos y caletas desde Tumbes hasta Tacna por oleajes anómalos. (Foto: Andina)

Por su parte, en el centro se encuentran cerrados los puertos Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, Supe, Huacho, Chancay, Cerro Azul, San Nicolas, Tambo de Mora y San Juan; las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, La Gramita, Tortugas (Chimbote), Vidal, Carquín, Végueta, San Andrés, Lagunillas, El Chaco, Laguna Grande, Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala y Puerto Viejo.

También Zona Norte “A” (Pampilla 1, 2 y 3), Zona Norte “B” (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas), Zona Centro (bahía Callao (rada Interior y Exterior) y muelle Grau) y Zona Sur (multiboyas Conchán y muelle Unacem Lima); los terminales Multiboyas Chimbote, Paramonga y BPO; Terminales portuarios Chimbote Muelle N° 1 y N° 2, LNG Melchorita, Paracas y Multiboyas Petroperú; Muelle Portuario Sider”C” (Chimbote), Muelles1 y 2 (TPMC); Bahías Chorrillos, Ancón y Pucusana; además del Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol).

Marina reporta cierre de 112 puertos en todo el litoral por oleajes anómalos. (Foto: Andina)

En tanto, en el sur figuran inoperativos los puertos Matarani (muelle Ocean Fish) y Punta Picata; las caletas Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila; los terminales Multiboyas Mollendo, Monte Azul, Petroperú, TLT y Tablones; los terminales portuarios Tisur (muelles 1A y 1B), Tisur (muelle “C”), Tisur (muelle “F”), Marine Trestle Tablones; los muelles Enapu (Ilo), Engie, Fiscal Ilo y SPCC (Patio Puerto); así como también el Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo.

Ante esta situación, Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población en medidas de protección, recomendando suspender la pesca y actividades portuarias, asegurar las embarcaciones, evitar deportes acuáticos, campamentos en playas y toda exposición innecesaria al mar hasta que culmine el periodo de oleajes.