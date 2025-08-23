Hasta el lunes 25 de agosto, la costa peruana experimentará un incremento de la nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío debido al acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Una de las estaciones meteorológicas, ubicada en el distrito de Jesús María, reportó un acumulado de llovizna de 0.1 milímetros, dentro de un escenario climático que persistirá en los próximos días. La capital, además, amaneció este sábado con lloviznas ligeras y altos niveles de humedad, sobre todo en los distritos del centro.

Autoridades llaman a la población a tomar precauciones frente al descenso térmico. (Foto: Andina)

De acuerdo con el pronóstico, entre el domingo 24 y el miércoles 27 de agosto, Lima Este registrará temperaturas mínimas de 12 °C y máximas de 20 °C. En tanto, los distritos costeros del oeste, como Miraflores y San Miguel, tendrán mínimas de 14 °C y máximas que no superarán los 19 °C.

En paralelo, el Senamhi alertó sobre el ingreso del vigésimo friaje del año a la Amazonía peruana. La masa de aire frío, actualmente en tránsito por Bolivia, ingresará el 24 de agosto por la selva sur y se extenderá progresivamente hacia la selva central y norte hasta el 29 de agosto.

El vigésimo friaje del año ingresará a la Amazonía desde el 24 de agosto, con lluvias y vientos. (Foto: Andina)

Durante este fenómeno se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, vientos y una notoria disminución de las temperaturas en varias regiones amazónicas.

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a tomar medidas de prevención, como evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir cabeza, rostro y boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones.

También recomienda el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y brindar especial protección a niños y adultos mayores. Ante síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.