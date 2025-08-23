La costa peruana registrará aumento de nubosidad y humedad hasta el lunes 25 de agosto. (Foto: Andina)
La costa peruana registrará aumento de nubosidad y humedad hasta el lunes 25 de agosto. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Hasta el lunes 25 de agosto, la costa peruana experimentará un incremento de la nubosidad, generalizadas y una mayor sensación de frío debido al acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, informó el (Senamhi).

LEE: ONPE plantea incluir a influencers y creadores de contenido como proveedores de la franja electoral

Una de las estaciones meteorológicas, ubicada en el distrito de Jesús María, reportó un acumulado de llovizna de 0.1 milímetros, dentro de un escenario climático que persistirá en los próximos días. La capital, además, amaneció este sábado con lloviznas ligeras y altos niveles de humedad, sobre todo en los distritos del centro.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Autoridades llaman a la población a tomar precauciones frente al descenso térmico. (Foto: Andina)
Autoridades llaman a la población a tomar precauciones frente al descenso térmico. (Foto: Andina)

De acuerdo con el pronóstico, entre el domingo 24 y el miércoles 27 de agosto, Lima Este registrará temperaturas mínimas de 12 °C y máximas de 20 °C. En tanto, los distritos costeros del oeste, como Miraflores y San Miguel, tendrán mínimas de 14 °C y máximas que no superarán los 19 °C.

En paralelo, el Senamhi alertó sobre el ingreso del vigésimo del año a la Amazonía peruana. La masa de aire frío, actualmente en tránsito por Bolivia, ingresará el 24 de agosto por la selva sur y se extenderá progresivamente hacia la selva central y norte hasta el 29 de agosto.

El vigésimo friaje del año ingresará a la Amazonía desde el 24 de agosto, con lluvias y vientos. (Foto: Andina)
El vigésimo friaje del año ingresará a la Amazonía desde el 24 de agosto, con lluvias y vientos. (Foto: Andina)

Durante este fenómeno se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, vientos y una notoria disminución de las temperaturas en varias regiones amazónicas.

Frente a este escenario, el (Indeci) exhorta a la población a tomar medidas de prevención, como evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir cabeza, rostro y boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones.

MÁS: Ica: Senamhi reporta fuertes vientos de 50 km/h en Pisco

También recomienda el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y brindar especial protección a niños y adultos mayores. Ante síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC