La madrugada de este sábado, un bus de transporte público de la empresa Real Star protagonizó un violento accidente en la avenida Pastor Sevilla, en Villa El Salvador, que culminó con la unidad empotrada en una vivienda. El siniestro, ocurrido alrededor de la 1:30 a. m., no dejó víctimas, pero sí ocasionó graves daños materiales.

Previo al impacto con la vivienda, el vehículo colisionó contra varias unidades de la empresa de transporte Línea 41, cuyos buses, según testigos, utilizan de manera irregular las avenidas María Reiche y Pastor Sevilla como paradero final. De acuerdo con las primeras hipótesis, el conductor habría perdido el control del bus debido a un presunto desperfecto mecánico.

Propietaria relató que sus hijos no se encontraban en la vivienda, lo que evitó una tragedia. (Foto: GEC)

Elizabeth Medina, dueña de la vivienda afectada, relató que descansaba junto a su hija en la parte posterior de la casa cuando fueron sorprendidas por el estruendo. Detalló, en diálogo con TV Perú, que sus otros dos hijos, de 3 y 11 años, que suelen dormir en la parte delantera, no estaban en la casa porque visitaban a su padre, lo que evitó una tragedia mayor.

El choque no solo dañó la infraestructura de la vivienda, sino también la conexión de gas. Personal del Cuerpo de Bomberos y de la empresa Calidda acudieron de inmediato para cortar el suministro y atender la emergencia.

La señora Medina indicó que representantes de Real Star se acercaron al lugar y se comprometieron a cubrir los gastos de reparación. Sin embargo, pidió a las autoridades locales tomar medidas contra los buses de la Línea 41, a los que acusó de haberse “adueñado de la vía pública” y de representar un peligro para los vecinos.

Vecinos denuncian que la Línea 41 usa la zona como paradero informal y exigen control municipal.. (Foto: GEC)

Finalmente, se conoció que la unidad que ocasionó el accidente no contaba con SOAT vigente desde febrero de este año y acumulaba nueve papeletas por diversas infracciones de tránsito.

