Los buses de las empresas de transporte público en Lima y Callao circulan al menos al 90% de su capacidad, pese al paro convocado para hoy jueves 21 de agosto por un sector de transportistas. Así lo indicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En distintos paraderos de la capital las unidades transitan como un día habitual. Tal es el caso de los paraderos de Fundición, Mercado Huamantanga en Puente Piedra, Plaza Norte, etc., en el caso de Lima Norte.

MTC indicó que el paro convocado para este 21 de agosto fue un fracaso. Foto: GEC

Al centro de la capital, en los paraderos de Acho, Puente Nuevo, Puente Santa Anita también se aprecia que las rutas operan con relativa normalidad.

Como se recuerda, para esta convocatoria, el Ministerio de Educación no suspendió las clases presenciales, por lo que desde temprano los escolares buscaron la forma de llegar a sus centros de estudios.

Por su parte, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Jaime Romero, aseguró que los equipos de fiscalización están desplegados en los cuatro conos de la capital, con puntos de control en Puente Nuevo, Caquetá, Abancay, Angamos y Primavera.

“Todo está bajo control, no se han registrado alteraciones en el servicio”, afirmó.

Unidades de transporte público transitan con normalidad, señala el MTC. Foto: GEC

Por su parte, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) expresó su malestar debido a que solo algunas empresas de transporte paralizaron sus actividades, cuando esperaban una medida masiva para protestar contra la ola de extorsiones.

“Ha sido un paro parcial. El 50% ha trabajado y el 50% no. Esto gracias a los gremios que se reunieron con el ministro y buscaron sus soluciones a sus apetitos personales económicos, ellos han animado a que no haya una paralización total el día de hoy”, dijo Martín Valeriano, el presidente de Anitra.

