Tres casos de estudiantes a los que les revirtieron las becas y cómo explica Pronabec estas decisiones

Dámaris Herrera celebraba el 7 de julio haber sido seleccionada como becaria del programa Generación Bicentenario para poder estudiar una maestría en Asuntos Internacionales con especialización en Desarrollo y Gobernanza en la Universidad de Columbia, Estados Unidos.

El 14 de julio la joven licenciada en Sociología por la PUCP aceptó formalmente la beca y entregó los documentos requeridos; sin embargo, al día siguiente recibió un mensaje en el que le notificaban que su beca era retirada por no corresponder al campo de Administración Pública.

Extracto de la resolución jefatural N° 1781-2025 que ordena reevaluar la asignación de puntajes tras considerar que hubo programas admitidos que no formaban parte de las áreas de conocimiento priorizadas por Pronabec.

El 16 de julio, Dámaris presentó un recurso de reconsideración en la que adjuntaba una carta oficial enviada por el decano de la Universidad de Columbia que confirmaba que su maestría efectivamente pertenecía a dicho campo.

Los días pasaban y Dámaris no obtenía respuesta. El 11 de agosto, fecha límite por ley para que el programa emitiera una respuesta a su recurso, solo recibió una notificación de que su caso “seguía en evaluación”. Ante ello, el 17 de agosto decidió compartir por redes sociales su denuncia. El caso se viralizó de inmediato.

En su publicación, Herrera señalaba que se había comunicado con la directora ejecutiva de Pronabec, Alexandra Ames. En dicha conversación, Ames le pide a Herrera “esperar a que todos (los casos) concluyan”, según pudo constatar El Comercio.

El 18 de agosto, la cuenta oficial de Pronabec en LinkedIn también comentó la publicación de Herrera asegurando que su caso "sigue en evaluación dentro del proceso de reconsideración en estricto cumplimiento de las bases, que también precisan que en toda etapa del concurso podemos revisar y evaluar los documentos entregados por los postulantes“.

“Cada vez que llamaba a Pronabec me decían que mi recurso tenía 30 días por ley, pero en realidad son 15 días hábiles los que tienen para responder un recurso de reconsideración“, explicó Herrera a este Diario.

En efecto, la Ley N° 27444 indicaba inicialmente que los recursos administrativos deberán resolverse en un plazo de 30 días desde que son presentados. Sin embargo, en el 2022 la Ley N° 31603 modificaba el artículo 207 de la anterior detallando que esos plazos se mantienen “con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince días”.

Finalmente, el 18 de agosto, entre las 11:25 y las 11:29 p.m., Pronabec declaró fundado el recurso presentado por Herrera, decisión que le fue notificada el día 19 a las 8:51 de la mañana. Es decir, en total transcurrieron 20 días hábiles entre la presentación del recurso y la resolución.

Esto, asegura la joven, ha acarreado consecuencias como retrasos en su solicitud de visado, el cual al cierre de este informe aún no ha sido resuelto pese a que sus clases inician el lunes 25 de agosto.

“Denunciar no es fácil, porque te expones y te haces vulnerable. Hay que ser muy valientes. Pero si no lo hacemos, la injusticia se seguirá repitiendo para ti y las personas que vienen. Basta que empiece uno, para que otros se animen y activemos una red de valentía”, reflexiona la joven en un nuevo post en redes sociales.

- Otras becas revertidas -

“La denuncia de Dámaris me inspiró a también poder hacer pública la mía”, confiesa a El Comercio Breiner Rivas, joven de 24 años que figura en la lista de seleccionados para la beca Generación del Bicentenario publicada el 7 de julio.

Rivas, quien ingresó como primer puesto de su promoción a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, en Huánuco, institución de la que se graduó como ingeniero agroindustrial, aceptó la beca el 11 de julio con la intención de estudiar una Maestría en Agronegocios en la Universidad de Buenos Aires.

El 15 julio, Pronabec emitió la RJ N° 1781-2025 que ordenaba el reconocimiento de los 122 becarios que figuraban en la RJ N°1685-2025. Breiner aparecía en dicha lista, en la casilla 96.

Breiner ocupaba la casilla 96 en la lista de postulantes seleccionados para la beca Generación del Bicentenario.

Sin embargo, el 25 de julio el programa emitió una nueva resolución en la que advierte que tras una revisión de la Dirección de Gestión de Becas, “la clasificación de un expediente de postulación declarado Apto durante la Fase de Validación de la Postulación para la Selección, no fue actualizada oportunamente de ‘Área de conocimiento Priorizada’ a ‘Área de conocimiento No Priorizada’”.

Esta decisión redujo el puntaje final de Breiner a 31 puntos y lo excluyó de la lista de seleccionados para la beca. La noticia le cayó como un baldazo de agua helada, desde la UBA emitieron una carta con el programa de estudios para que sea evaluado por Pronabec pero desde el programa solo le pedían esperar a los plazos estipulados por ley. “Al retirarme ese concepto se llevaron casi el 25% de mi puntaje total, me afectó bastante. El 31 de julio generé una solicitud por lo que tenían plazo para responderme hasta el 22 de agosto”, narra el joven.

Extracto de la resolución jefatural N° 1906-2025 que modificaba de "Área de conocimiento Priorizada" a "Área de conocimiento No Priorizada" la maestría a la que postulaba Breiner.

La solicitud de Breiner fue resuelta a su favor el 21 de agosto entre las 8:52 y 9:00 p.m., según la firma digital que aparece en la resolución jefatural. “Todo este proceso me generó una sensación de incertidumbre porque no tenía respuesta hasta casi el final. El programa tiene todo el derecho a revisar las becas que otorga pero veía casos que se resolvían mucho más rápido y siento que el mío recién avanzó cuando comencé a hacer bulla en redes sociales. Lo que no me cabe en la cabeza es que dentro de sus bases se incluye una subsanación de expedientes con el que te pueden decir que si algún documento que has cargado está mal lo puedes corregir. En mi caso no tuve nada de eso, mi expediente pasó limpio”, lamenta Rivas.

Un tercer estudiante entró en contacto con El Comercio el viernes 22 de agosto. A diferencia de Damaris y Breiner, su caso aún no había sido resuelto hasta el cierre de este artículo y prefirió mantener el anonimato alegando motivos personales.

Según la información a la que tuvo acceso este Diario, el estudiante había sido seleccionado para obtener una beca que le permita estudiar una maestría en Análisis Político y Asesoría Institucional en la Universidad de Barcelona. También fue notificado sobre esto el 7 de julio, al igual que Dámaris y Breiner, y aceptó la beca Generación del Bicentenario al día siguiente.

El 12 de julio recibió la conformidad de su aceptación; sin embargo, el 21 del mismo mes le notificaron que esta había sido revertida por el mismo motivo que Breiner, su área había pasado de ser priorizada a no priorizada. “Yo pude presentar mi recurso recién el 6 de agosto debido a la alta carga laboral que tengo y a que me estaba asesorando con un abogado. Como fue feriado la fecha corre a partir del 7, entonces tienen hasta el 27 de agosto para responderme. Sin embargo, mis clases inician el 15 de septiembre por lo que en mi solicitud les pedí que se pueda resolver con celeridad, sobre todo tomando en cuenta que casos similares habían sido resueltos en 5 y 9 días hábiles, y también que ahora cuentan con precedentes como el de Dámaris y Breiner”, explicó el joven a El Comercio.

- Pronabec responde -

El Comercio le extendió a Pronabec una serie de cuestionamientos sobre la situación que enfrentan estos jóvenes. Al respecto, el programa señaló que "la reversión de una beca es una medida muy excepcional y atípica, que deviene de los controles posteriores. Las acciones de fiscalización de los expedientes de postulación (que incluyen documentos y declaraciones juradas) son constantes“.

En lo que va del año, Pronabec ha otorgado 21.556 becas, 150 de ellas pertenecientes al programa Generación Bicentenario, y aseguran que según sus registros "solo una beca ha sido revertida de las 150 otorgadas, lo que hace el 0.66% del total, que respecto de las 21.556 entregadas este año representa el 0.004%“.

“En todos los concursos de becas, el Pronabec está facultado a realizar acciones de control posterior en cualquier etapa o fase, a su vez los postulantes tienen el derecho de presentar recursos de reconsideración, que sirven para que la administración revise los resultados de aquello que ha resuelto. Como resultado del control posterior, se identifican distintos momentos de revisión de expedientes, así como de documentos nuevos que presentan los postulantes. Este proceso podría influir en el puntaje y resultado de una postulación”, señalan desde el programa.

Pronabec también resalta que “desde el programa estamos en constante mejora de los procesos tomando en cuenta las experiencias y situaciones que se presentan durante las convocatorias y el desarrollo de la beca”.