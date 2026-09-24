(Archivo El Comercio)
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Por Redacción EC

El Gobierno modificó el Reglamento de la Ley N.° 29837, que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MINEDU, publicado este jueves 24 de septiembre en el diario oficial El Peruano. La norma modifica diversos artículos del reglamento vigente y establece nuevas disposiciones sobre el otorgamiento, permanencia y pérdida de becas y créditos educativos.

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