El Gobierno modificó el Reglamento de la Ley N.° 29837, que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MINEDU, publicado este jueves 24 de septiembre en el diario oficial El Peruano. La norma modifica diversos artículos del reglamento vigente y establece nuevas disposiciones sobre el otorgamiento, permanencia y pérdida de becas y créditos educativos.

Entre los cambios se encuentran nuevas condiciones vinculadas con el rendimiento académico y las consecuencias que pueden aplicarse cuando un beneficiario pierde la beca. La modificación forma parte del proceso de reingeniería del Pronabec impulsado por el Ministerio de Educación.

El nuevo reglamento establece que una de las causales de pérdida de la beca es desaprobar dos veces el mismo curso o diferentes cursos durante la duración del beneficio. También se pierde la beca cuando el beneficiario obtiene un promedio ponderado desaprobatorio en cualquier periodo académico previsto por la institución educativa.

FOTOGRAFÍAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. / DIANA CHÁVEZ

Otra causal es que el becario sea retirado definitivamente de la institución educativa u organización correspondiente mediante un acto administrativo firme o equivalente.

Las consecuencias de la renuncia y pérdida de la beca están detalladas en el anexo modificado del reglamento.

¿Qué ocurre si se pierde una beca de posgrado?

En el caso de las becas de posgrado, la norma contempla consecuencias económicas y restricciones adicionales en determinados supuestos de pérdida.

Según el nuevo reglamento, cuando corresponda la devolución de costos, el beneficiario deberá asumir los costos académicos y no académicos establecidos en el anexo de la norma. Asimismo, determinadas causales pueden generar impedimentos para postular nuevamente a becas o créditos educativos canalizados, gestionados o subvencionados por el Estado.

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Por ello, las consecuencias no son iguales para todos los supuestos: dependen de la causal que haya originado la pérdida de la beca y de las disposiciones específicas establecidas en el anexo del decreto supremo.

Becarios deberán mantener un rendimiento académico determinado

El reglamento también establece obligaciones relacionadas con el desempeño académico. Los becarios deberán obtener un promedio ponderado aprobatorio en todos los periodos académicos y mantener, durante el periodo de estudios financiado, un rendimiento que los ubique como mínimo en el tercio superior.

El Diario Oficial El Peruano precisa que, para efectos de acceso a una beca, el alto rendimiento académico comprende ubicarse en el tercio superior del grupo de comparación que establezcan las bases de cada concurso.

¿Qué pasa con quienes ya tienen una beca?

El decreto contempla disposiciones transitorias para los beneficiarios que ya tenían una beca adjudicada cuando la nueva norma entró en vigor.

Jorge Reyes, jefe de la Unidad de Evaluación y Selección del Pronabec, informó que esta Beca Permanencia Académica está dirigida a estudiantes con alto rendimiento académica. (Foto: El Comercio)

En estos casos, excepcionalmente, podrán financiarse durante la duración de la beca los cursos repetidos correspondientes a estudios de pregrado, siempre que el becario no haya desaprobado más de dos veces el mismo curso. Esta disposición se mantiene durante la ejecución y hasta la culminación de la trayectoria académica de esos beneficiarios.

Además, para los becarios que ya contaban con una beca adjudicada al momento de entrada en vigencia del decreto, no resulta aplicable la nueva causal de pérdida referida a desaprobar dos veces el mismo o diferentes cursos.

Pronabec priorizará carreras según las necesidades del país

La modificación también incorpora criterios para determinar las carreras y programas de estudio que serán financiados mediante las becas.

El reglamento señala que el Pronabec, en coordinación con el Ministerio de Educación, priorizará carreras y programas que respondan a las necesidades del país y contribuyan al desarrollo de sectores estratégicos.

Para establecer la elegibilidad se podrán considerar criterios relacionados con las políticas nacionales, prioridades subnacionales, empleabilidad, demanda y retornos en el mercado laboral, entre otros aspectos que serán definidos en las bases de cada convocatoria.

Las quejas y críticas no son consideradas incumplimiento

El nuevo reglamento también precisa una obligación de los becarios respecto al trato hacia funcionarios, servidores y demás personal que presta servicios en Pronabec.

Sin embargo, la norma establece expresamente que la formulación de quejas, reclamos, peticiones o denuncias, así como la crítica a la gestión del programa y la participación en actividades de representación estudiantil, no constituyen por sí mismas un incumplimiento de esa obligación.

La modificación del reglamento fue publicada mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MINEDU y lleva las firmas de Luis Fernando Galarreta Velarde, primer vicepresidente de la República y encargado del Despacho de la Presidencia, y José Antonio Chang Escobedo, ministro de Educación.

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