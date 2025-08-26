Un nuevo proyecto busca que Lima norte cuente, por primera vez, con una planta que transformará agua de mar en agua potable. La obra se levantará en el distrito de Ancón y forma parte del proyecto de captación, producción y transporte de agua que lidera Proinversión para reforzar el suministro de Sedapal en esta zona de la capital.

El Ministerio de Vivienda dio luz verde a la propuesta, presentada como una Asociación Público-Privada (APP) autofinanciada. Ello significa que la inversión será asumida íntegramente por el sector privado, sin comprometer recursos del Estado, lo que permite agilizar la puesta en marcha de este tipo de iniciativas.

Con la planta desalinizadora, se busca asegurar el acceso al agua para miles de familias de Lima norte, además de garantizar el suministro necesario para el futuro Parque Industrial de Ancón, que se perfila como un polo de desarrollo económico en la capital.

La planta desaladora producirá 86,400 metros cúbicos de agua potable al día y será capaz de cerrar una de las brechas hídricas más importantes de la capital, beneficiando más de 570 mil vecinos, en especial de aquellas zonas vulnerables en Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, distritos en los que miles de familias solo reciben agua potable una vez al día.

“Estos megaproyectos se complementan y marcan un hito ya que permitirán atraer inversiones industriales de gran escala. En Proinversión promovemos proyectos que mejoren la calidad de vida de los peruanos”, mencionó Luis Del Carpio, director ejecutivo de la Agencia.

La primera Planta Desaladora de Lima Norte requerirá una inversión estimada de 204.77 millones de dólares y contará con sistemas de transporte, estaciones de bombeo, redes y mecanismos de control de calidad. Además, mantendrá una operación eficiente y estándares de calidad internacional para asegurar el suministro frente a sequías, huaicos y otros eventos climáticos.