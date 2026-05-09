En la actualidad, las avenidas en Lima son fundamentales para la movilidad urbana, ya que facilitan el desplazamiento de miles de personas y vehículos, conectan distintas zonas y dinamizan el comercio y la actividad económica de la ciudad. En ese contexto, la avenida Universitaria se posiciona como la vía más extensa y concurrida de la capital, ya que atraviesa seis distritos y recorre zonas ampliamente conocidas. De hecho, miles de ciudadanos recorren diariamente esta arteria vial para dirigirse a sus centros de estudios o trabajo. Sin embargo, pocas personas conocen el origen del nombre de esta avenida que cuenta con una extensión de 32,2 kilómetros de longitud, superando a grandes trayectos como la Av. Javier Prado o la Av. Arequipa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS DISTRITOS QUE ATRAVIESA LA AVENIDA UNIVERSITARIA?

La avenida Universitaria es una de las vías más transitadas de Lima, tanto por peatones como por vehículos que a diario se dirigen a sus centros de estudio o trabajo. Según Google Maps, esta arteria es considerada la más extensa de la capital, con una longitud de 32,2 kilómetros. Además, conecta seis distritos: Comas, San Miguel, Carabayllo, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Los Olivos.

Asimismo, la avenida Universitaria no solo se caracteriza por su extensión y sus decenas de cuadras, sino también por el origen de su nombre. Y es que esta vía atraviesa reconocidas casas de estudio, como la Universidad Privada del Norte (UPN), la Universidad de Ciencias y Humanidades y, sobre todo, la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), entre otras.

Por otro lado, la vía más corta de Lima es la avenida Alfredo Novoa, también conocida como Calle 33, cuyo recorrido abarca parte del distrito de San Martín de Porres y se extiende hasta la provincia constitucional del Callao. Según el youtuber Baby Bike City, esta calle suele utilizarse como estacionamiento improvisado de tráileres y camiones, así como de ambulantes y negocios.

¿CUÁL ES EL DISTRITO MÁS GRANDE DE LIMA?

Con una superficie total de 346,9 kilómetros cuadrados, la etiqueta de distrito más grande de Lima se lo lleva Carabayllo. A este le siguen Ancón con 299,2 km² y Cieneguilla con 240,3 km². En esta línea, el top 10 de los jurisdicciones más grandes de la capital está conformado de la siguiente manera, según el último informe de la organización Lima Cómo vamos - Observatorio Ciudadano: