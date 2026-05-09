Por Redacción EC

En la actualidad, las avenidas en Lima son fundamentales para la movilidad urbana, ya que facilitan el desplazamiento de miles de personas y vehículos, conectan distintas zonas y dinamizan el comercio y la actividad económica de la ciudad. En ese contexto, la avenida Universitaria se posiciona como la vía más extensa y concurrida de la capital, ya que atraviesa seis distritos y recorre zonas ampliamente conocidas. De hecho, miles de ciudadanos recorren diariamente esta arteria vial para dirigirse a sus centros de estudios o trabajo. Sin embargo, pocas personas conocen el origen del nombre de esta avenida que cuenta con una extensión de 32,2 kilómetros de longitud, superando a grandes trayectos como la Av. Javier Prado o la Av. Arequipa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.