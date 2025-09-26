En un nuevo ataque de la delincuencia, pero esta vez contra un medio de comunicación, una unidad móvil de la radio Exitosa Noticias fue baleada por sujetos desconocidos cuando estaba en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria, distrito de Cercado de Lima.

El conductor de la unidad indicó que un vehículo de color plateado intentó rebasarlo a toda velocidad para finalmente interceptarlo y, en tan solo segundos, una persona bajó y le abrió fuego: primero disparó al aire y luego contra él.

Luego, el trabajador de Exitosa hizo una maniobra evasiva y retrocedió a toda velocidad hasta ingresar hacia una avenida, donde finalmente encuentra a una patrulla policial que lo puso en buen resguardo. Fue trasladado a la comisaría del sector para colocar la denuncia y rendir su manifestación.

Exitosa precisó que el chofer regresaba del aeropuerto internacional Jorge Chávez, a donde acudió para realizar algunas diligencias y dejar equipos de producción audiovisual. En ningún momento se dio cuenta que estaba siendo seguido.

Se dio a conocer que hasta el momento no se han podido recuperar los casquillos de bala en el lugar, sin embargo, se constató que están instaladas cámaras de seguridad, cuyas imágenes serán revisadas como evidencia.

En tanto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Este atentado podría tratarse de un robo o una forma de amenaza contra el medio.

Inseguridad en el Perú

Según el INEI, en el primer trimestre del 2025, el 59% de los adultos consideraron a la inseguridad y la delincuencia como uno de los problemas más importantes del país, ya que este cifra superó por primera vez en ocho años a la corrupción y al mal funcionamiento de la democracia.