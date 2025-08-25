La Municipalidad de Lima recibió el segundo lote de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain. La flota incluye 47 nuevos vagones y 11 locomotoras, que se suman al lote previo recibido en julio, por lo que el proyecto ferroviario ya cuenta con 90 vagones y 19 locomotoras.

Como se recuerda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ha estimado la puesta en marcha del tren Lima-Chosica en al menos 39 meses, a fin de cumplir con los requisitos de seguridad y el expediente técnico exigido por ley. Aunque en la última mesa técnica sobre este proyecto el titular del MTC indicó que este plazo puede ser reducido.

Uno de los vagones lucía con una pieza faltante de su puerta. Foto: GEC

Por lo que durante la ceremonia de recibimiento de este segundo lote, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, manifestó que tras las exigencias de cumplimiento de medidas de seguridad habría un “móvil político”, con lo cual ahonda las tensiones con el MTC.

“Todo caminaba muy bien, con mucha velocidad, de pronto en un tiempo más reciente estamos viendo que hay alguna postura del Ejecutivo y de determinados ministerios de poner esto en la congeladora por qué será. ¿Será que en el mes de octubre que se vencen los plazos para que las autoridades puedan renunciar para postular a cargos de elección popular veremos ministros renunciando? Analicen si de este gabinete vamos a tener ministros que renuncien en las próximas semanas. Todo parece tener un móvil político", dijo en su discurso.

Este 25 de agosto arribó el segundo lote de vagones y locomotoras para el proyecto del tren Lima-Chosica. Foto: GEC

A su turno, el alcalde Rafael López Aliaga insistió en que el sistema ferroviario entre Lima y Chosica es viable técnicamente y que puede ponerse en marcha con medidas mínimas de seguridad, por lo que ha enviado una propuesta de decreto de urgencia para acelerar su ejecución.

“Estas son locomotoras que circulan en las zonas más exclusivas de Silicon Valley. Esa es la calidad de la donación, tienen dos pisos, es turístico, tienen baños, zona para bicicletas. (…) El señor actual ministro de Transportes va a renunciar en octubre para postular con su partido en las elecciones del 2026. Él se ha ganado cámara afectando a millones de pobladores de Lima Este. Poner un tren lo pusimos en el plan de gobierno", dijo durante su presentación en el puerto del Callao", dijo en respuesta a lo planteado por Reggiardo.

“Hoy hemos enviado una carta a nombre de la MML con una propuesta de decreto de urgencia, porque es urgente para la población de Lima Este bajar sus tres horas de movilidad. Ya lo habíamos enviado al señor Arana, no sé a quién le tiene miedo”, añadió.

Sobre dicho decreto de urgencia se pronunció días antes el ministro de Transportes, César Sandoval, para afirmar que el proyecto no puede ser impulsado mediante un decreto de urgencia, ya que no se ajusta a la normativa vigente del Estado.