Este jueves 28 de agosto, varios distritos de Lima Metropolitana amanecieron con lluvias intensas, tanto en la zona este como en las jurisdicciones ubicadas cerca a la cosa de la capital peruana, sorprendiendo a las personas que se desplazaban en vehículos o a pie.
Como parte del invierno, diversos distritos de Lima Metropolitana empezaron a experimentar las bajas temperaturas, presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos. En ese sentido, Senamhi presentó un aviso de corto plazo ante lluvias intensas de nivel amarillo.
Este aviso indica la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes 24 horas. En la costa, la entidad señaló que “Se esperan lloviznas dispersas de ligera intensidad en la costa central-sur, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana”.
Asimismo, Senamhi también advirtió que “del 29 al 31 de agosto, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la costa. Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal”.
Según informaron, esto se debe a que el anticiclón Pacífico Sur se aproximará al continente y favorecerá el incremento de vientos en distritos de la costa este el fin de semana.
Además, regresa la cobertura nubosa con llovizna y niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.
Recomendaciones del Senamhi
En ese sentido, como parte de la presente estación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se pronunció sobre el retorno de las precipitaciones y las bajas temperaturas en nuestra capital para los próximos días.
Así, el frío se intensificará en los distritos de la zona costera, lo que podría aumentar los casos de enfermedades respiratorias en niños, adultos mayores y personas con condiciones preexistentes. Por ello, es importante que la población tome sus precauciones, utilizando ropa abrigadora y protegiéndose de cambios bruscos de temperatura.
