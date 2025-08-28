Una niña de seis años murió tras caer desde el piso 16 de un edificio ubicado en el condominio Acacias Villa Residencial, en Comas. El accidente ocurrió la tarde del miércoles, alrededor de las 6:14 p.m., de acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos.

De inmediato, serenos, paramédicos y una unidad de bomberos auxiliaron a la menor, quien fue trasladada de emergencia al Hospital Marino Molina Scippa. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su deceso poco después de su ingreso.

Según informó RPP, hasta el nosocomio acudieron familiares de la niña para el reconocimiento legal. En paralelo, agentes de la Policía Nacional iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se produjo la caída.

Personal de criminalística llegó al edificio para realizar las pericias preliminares. Las autoridades indicaron que será la investigación la que determine las causas exactas de la tragedia.

Pronunciamiento del MIMP

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expresó sus condolencias a la familia. “El MIMP expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de la niña que cayó desde el piso 16 de un condominio. A través del Programa Nacional Warmi Ñan, un equipo especializado brinda soporte emocional y acompañamiento social en este difícil momento”, señaló la institución en un comunicado.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.