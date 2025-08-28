El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a través de un comunicado emitido el último miércoles, expresó su “enérgico rechazo” al indebido trato que recibió un grupo de peruanos en el espacio Schengen en territorio francés.

Según indica el documento, nuestros compatriotas fueron retenidos y retornados desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París, por las autoridades de ese país.

“Apenas conocido el incidente, el Consulado General del Perú en París actuó de manera inmediata. Desde la noche del 19 y durante el 20 de agosto, tomó contacto con las autoridades para corroborar, caso por caso, las razones del impedimento de ingreso”, indica la Cancillería peruana en el documento.

Además, señala que paralelamente, brindó asistencia y orientación, por distintos canales de comunicación a los familiares, a fin de completar la documentación faltante que debía ser presentada en audiencia ante un juez administrativo el 23 de agosto, conforme al procedimiento para su admisión al espacio Schengen.

LOS HECHOS EN CUESTIÓN

La Cancillería informa que el 21 de agosto, de manera sorpresiva, los connacionales fueron obligados a embarcar en un vuelo de retorno al Perú, impidiéndoles, así, acudir a la audiencia programada para el día 23, donde sustentarían su caso.

Ante ello, el mismo 21 de agosto, el Consulado peruano transmitió su malestar, solicitando explicaciones sobre las razones por las cuales se impidió a los peruanos presentar sus alegatos en sede judicial administrativa; y por el trato inadecuado que habrían recibido al haber sido trasladados enmarrocados, pese a no estar imputados de ningún delito.

El 22 de agosto, la Cancillería peruana, a través de una nota verbal remitida a la Embajada de la República Francesa en Lima, reiteró el malestar transmitido respaldando la solicitud de explicaciones.

El 26 de agosto, el embajador del Perú en Francia y el cónsul general en París volvieron a solicitar explicaciones a la directora para las Américas de la Cancillería francesa. Asimismo, se ha solicitado una reunión con el Ministerio del Interior francés para absolver interrogantes a nivel de procedimientos de control migratorio y evitar este tipo de situaciones a futuro con nuestros connacionales.