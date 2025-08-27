Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

EE.UU. abre investigación contra esposo de Sheyla Gutiérrez: ¿Cómo avanzará el proceso express?
EE.UU. abre investigación contra esposo de Sheyla Gutiérrez: ¿Cómo avanzará el proceso express?

EE.UU. abre investigación contra esposo de Sheyla Gutiérrez: ¿Cómo avanzará el proceso express?

Un nuevo hecho se ha originado alrededor del caso de Sheyla Gutiérrez Rosillo. Las autoridades judiciales de los Estados Unidos ya han abierto un proceso penal en contra de su esposo Jossimar Cabrera Cornejo, quien es el principal sospechoso de su asesinato. La justicia norteamericana requiere su presencia en California, lugar donde ocurrió el crimen, por lo que aguarda a que se concrete su extradición desde Perú para su posterior juzgamiento.

