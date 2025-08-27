EE.UU. abre investigación contra esposo de Sheyla Gutiérrez: ¿Cómo avanzará el proceso express?

De acuerdo con el portal web de la Corte Superior de California (condado de Los Ángeles), el proceso fue abierto el pasado 21 de agosto, en contra de Cabrera Cornejo bajo el cargo de asesinato. El sospechoso será juzgado en el Palacio de Justicia de Antelope Valley, California. Se ha abierto contra él una orden de captura internacional.

El caso

La joven peruana Sheyla Gutiérrez, quien residía en California y era madre de tres niños de 9, 5 y 3 años, fue reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto y encontrada sin vida días después. Su cuerpo fue encontrado al pie de una montaña envuelto en cortinas, según informó Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima, a El Comercio.

Paralelo a las interrogantes que se erigen sobre este caso, el entorno familiar señala directamente a su esposo, Jossimar Cabrera, como principal sospechoso. Y es que el crimen ha traído consigo una serie de revelaciones sobre los episodios de violencia que la mujer sufrió por parte de su pareja, tanto en el Perú como en Estados Unidos.

De acuerdo con el portal web de la Corte Superior de California, el proceso contra Cabrera fue abierto el pasado 21 de agosto.

El último contacto que tuvo la madre de Sheyla con su hija fue a través de una videollamada. Durante esa conversación, la joven le confesó que planeaba denunciar a Cabrera por los constantes maltratos que sufría. Incluso, su nieto menor, de apenas tres años, había sido víctima de agresiones.

La madre recuerda que, mientras hablaban, Cabrera escuchaba atento y con gesto de enojo. “La miró con una expresión feroz”, relató. Más tarde, Sheylla volvió a llamar para decir que llevaría a sus hijos al parque. Fue la última vez que su familia escuchó su voz.

Al día siguiente, al no responder las llamadas, su madre contactó a Cabrera. La respuesta la desconcertó: le dijo que Sheyla había sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, esta versión resultó falsa, pues la institución no atiende fines de semana y la cita de Sheyla estaba programada recién para septiembre.

Autoridades de Estados unidos investigan este caso. (Redes sociales)

La desconfianza se agudizó cuando se difundieron imágenes de cámaras de seguridad del condominio en el que vivía la pareja. En ellas, se observa a Cabrera cargando un bulto envuelto en sábanas el mismo día de la desaparición. Esa grabación es una pieza clave en las investigaciones.

En tanto, las investigaciones en Estados Unidos también han revelado un detalle significativo: la forense confirmó que las cortinas con las que fue hallado el cuerpo de Sheyla coinciden con las que aparecen en el video donde Cabrera carga el bulto. Esto refuerza las sospechas de la familia sobre su implicancia en el crimen.

El caso dio un nuevo giro cuando Cabrera llegó al Perú días atrás. Fue intervenido en el Aeropuerto Jorge Chávez y trasladado a la Comisaría del Callao, pero poco después fue liberado debido a que no existía una orden de detención en su contra. A la fecha, se encuentra como no habido.

¿Cómo avanzará el proceso express?

Jefferson Cortes Olorzano, abogado de la familia de Sheyla Gutiérrez, detalló a El Comercio que ya que estos hechos ocurrieron en California, fueron los padres de Sheyla quienes al no tener noticias de su hija empezaron a reportar su desaparición. También indicaron que habría tenido algún tipo de problema con la persona con quien convivía en Estados Unidos.

Producto de todas las investigaciones que se ha realizado en la ciudad de Lancaster (California), el abogado señaló que recientemente se emitió la orden de captura internacional en contra de Jossimar Cabrera, con el propósito de que sea posteriormente extraditado hacia los Estados Unidos, donde será juzgado y sentenciado, según sea el caso, bajo las leyes norteamericanas.

Sheylla Gutiérrez fue hallada muerta en EE. UU. tras una semana desaparecida. (Foto: Redes sociales)

“El problema que obviamente radica acá en el país está en el tema de la extradición. Nosotros tenemos una extradición pasiva, es decir, por lo general recibimos solicitudes de otros países para la entrega de una persona que se encuentra en nuestro territorio. Y para ello hay requerimos se cumpla una serie de procedimiento, incluso que venga personal del país que requiere la extradición”, explicó Cortes.

En tanto, el abogado que de aquí en adelante tiene que darse una serie de sucesos: primero, la policía tendría que capturar a Cabrera inmediatamente; luego, será internado en una celda; después, Estados Unidos tendría que mandar por Cancillería los documentos respectivos al Poder Judicial, a efectos de que este inmediatamente realice la extradición pasiva de Cabrera a Estados Unidos. Una vez allí, se realizará el juzgamiento y la posterior sentencia.

"Entonces, lamentablemente, todo esto demora un poco. Nosotros hemos venido pidiendo una entrevista con el ministro de Justicia a efectos de que al ser sospechoso indiciario de este cruel delito sea ubicado, ya salió la alerta. Ya tenemos la alerta desde el viernes", dijo Cortes.

El letrado agregó que debe de haber personas que han visto a Jossimar Cabrera durante los últimos días, cuando aun no pesaba sobre él una orden de captura, caminando tranquilo dentro del país. Sin embargo, ahora que ya rige la alerte roja, de repente debe estar escondido al haberse enterado.

“Lamentablemente, no lo capturan. Ya van 5 días de la alerta roja. Es una persona que debe ser detenida e inmediatamente llevada a los Estados Unidos para que pueda ser procesada”, resaltó.

Defensa de Cabrera

Por su parte, el abogado de Jossimar Cabrera, Roberto Robles, ha señalado que su patrocinado se declara inocente. “Hasta el momento no hay una imputación concreta. Es un sospechoso mediático, pero no existe ninguna investigación abierta en el país contra él”, sostuvo.

Pese a ello, la familia insiste en que la evidencia es clara y que debe existir cooperación entre las autoridades peruanas y estadounidenses para esclarecer el caso.