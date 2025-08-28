Los trabajos de restauración del Arco del Puente y el Molino de Aliaga corren el riesgo de ser suspendidos debido a varios pedidos de nulidad de parte Palacio de Gobierno y del Ministerio de Cultura. La razón es que señalan atentan contra la seguridad de la presidenta Dina Boluarte.

Según Ernesto Olazo, coordinador de Arqueología del Prolima, indicó que fueron tres medidas judiciales contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que para anular las obras.

“La primera de ellas fue del Despacho Presidencial en que nos pedía suspendamos inmediatamente los trabajos de excavación que se encuentran situados a la espalda de Palacio de Gobierno porque tenemos el permiso temporal del Ministerio (de Cultura) y cierre de vías. La segunda fue a cargo del Mincul que es el pedido de nulidad de la investigación arqueológica que es la que más nos afecta. Ellos se basan en que estamos contraviniendo a la constitución y orden público, pero estamos respondiendo formalmente”, indicó a Canal N.

Olazo precisó que los motios de Palacio de Gobierno para detener las obras son varios, entre ellos, que afecta el libre tránsito, sin embargo, se han adecuado las medidas.

“El único tránsito que pasa por esta zona son los oficiales que tienen acceso directo a la avenida Tacna desde el subterráneo hasta el estacionamiento externo de Palacio de Gobierno”, destacó.

Mincul dio permisos

El arqueólogo afirmó que fue el mismo Mincul que les dio el permiso para las excavaciones a través de actas de inspección que son producto luego del trabajo de visitas campo y que han creído conveniente.

Sobre estudio con georadar, Olazo apuntó que no son “invasivos” y, sin embargo, tampoco les han permitido realizarlos.