El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó este domingo su rendición de cuentas 2025 ante cientos de simpatizantes reunidos en el Parque de la Exposición. El acto, realizado en el anfiteatro del recinto, se convirtió en un evento de tono político en vísperas del plazo para que las autoridades renuncien si buscan participar en las elecciones generales de 2026.

Durante su discurso, el líder de Renovación Popular agradeció el respaldo de los asistentes, entre quienes destacaban adultos, jóvenes y niños que coreaban frases de apoyo.

“Estoy muy emocionado, gracias por todo”, expresó visiblemente conmovido, en un mensaje que fue interpretado como una despedida. El evento culminó con fuegos artificiales y aplausos.

López Aliaga aprovechó la ocasión para hacer un repaso de su gestión municipal, asegurando que la comuna limeña cuenta con una inversión de 1.000 millones de dólares gracias a su política de “austeridad absoluta”. También destacó que la Municipalidad de Lima ha alcanzado un grado crediticio doble “A”.

El burgomaestre mencionó, además, proyectos como el programa Agua de Emergencia y anunció que este lunes supervisará la culminación del puente Ñaña, obra que aliviará la congestión en Lima Este.

“Me dirigiré al puente Ñaña para tenerlo liberado con dos vías de ida y dos de vuelta. Son cuatro kilómetros en Ñaña y luego tres kilómetros más que llegan hasta Morón, donde también estamos construyendo un puente para contar con dos vías de ida y dos de vuelta”, precisó.

“Esto aliviará el sufrimiento de Lima Este, que no ha podido conectarse con la ciudad debido a la corrupción, que ha perjudicado a la gente más vulnerable”, afirmó.

En otro momento, el alcalde lanzó críticas a sus adversarios políticos, a quienes calificó de “mafias del mal”. “No les tengo miedo, izquierda asesina y ladrona”, declaró ante el aplauso de los presentes.

Horas después del acto, López Aliaga confirmó en una entrevista televisiva que presentará su renuncia al cargo este lunes a las 3:30 p.m. ante el Concejo Metropolitano de Lima.