El Ministerio de Cultura informó que los trabajos de conservación y restauración del muro que colapsó en 2022 en el complejo arqueológico de Kuélap, región Amazonas, registran un 78 % de avance.

La intervención se ejecuta dentro de los plazos previstos y se enmarca en el Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap (PRIAK 2024-2029).

Los trabajos iniciaron en octubre del 2024 y su progreso se encuentra dentro de los plazos establecidos.

La viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, destacó que los trabajos iniciados en octubre de 2024 están próximos a concluir en el denominado punto de conservación 01 (PC 01). “Ello permitirá la apertura de un nuevo circuito para el próximo año”, señaló.

El director del PRIAK, Oliver Huamán Oros, precisó que las labores se centran en reforzar la zona afectada por el colapso. “Los trabajos que se vienen realizando desde el año pasado ya registran un nivel bastante óptimo. Este esfuerzo se concentra en restaurar y conservar la zona dañada en 2022”, afirmó.

Por su parte, Ángel Vergara, responsable de Conservación del programa, indicó que la intervención incluye 28 puntos priorizados bajo estándares internacionales. “Todo este trabajo se viene aplicando bajo una metodología de conservación, respetando los principios de autenticidad y reversibilidad”, subrayó.

La labor se centra en reforzar la zona afectada.

Finalmente, el ingeniero hidrólogo Hilton Ríos explicó que también se han implementado medidas para mitigar riesgos por lluvias intensas, como la instalación de geomembranas para mejorar el drenaje.

Con estos avances, el Ministerio de Cultura reafirmó su compromiso con la recuperación y preservación del complejo de Kuélap, considerado uno de los patrimonios culturales más importantes del país.