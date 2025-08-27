La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a 39 extranjeros que ingresaron al país de manera ilegal a bordo de un bus de transporte público, de la empresa TCR, que circulaba en el distrito La Cruz, en Tumbes.

El coronel Julio Huillca, jefe de Divopus, indicó que se trata de ciudadanos colombianos y venezolanos indocumentados. El vehículo era conducido por Glener Hernández Hernández, quien tenía una identificación que correspondía a otra persona.

Todos los intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Seguridad del estado para las diligencias de ley correspondientes.

Segundo bus intervenido

El pasado 26 de julio, un bus fue detenido por la misma razón. Un grupo de ellos serán expulsados y las personas vulnerables permanecerán en las instalaciones.

Cabe señalar que ayer, martes 26 de agosto, la presidenta Dina Boluarte reveló que Migraciones identificó a un total de 2.848 ciudadanos extranjeros con presunta infracción migratoria en diversos operativos a nivel nacional, siendo derivados a la Policía Nacional (PNP).

La mandataria peruana precisó que se realizaron más de 1.550 operativos de verificación y fiscalización, en los cuales se intervino a un total de 38.674 extranjeros a nivel nacional.