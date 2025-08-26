El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cusco, inició una investigación preliminar contra Karin Sucno, acusada de haber pintado un grafiti en un muro incaico ubicado en la calle Inca Roca, a pocas cuadras de la Plaza Mayor de la ciudad. El hecho, registrado en cámaras de seguridad, ocurrió la madrugada del último lunes y ha generado indignación en la población cusqueña.

Las imágenes muestran a una mujer vestida con chompa negra con puntos de colores, bermuda, medias blancas y zapatillas negras, llegando al lugar a las 3:46 a.m. y aplicando pintura en aerosol sobre la superficie de la edificación patrimonial.

El hecho ocurrió en la calle Inca Roca, a pocas cuadras de la Plaza Mayor del Cusco, donde las cámaras de seguridad captaron a la mujer aplicando pintura en aerosol sobre la estructura. (Foto: Andina)

Tras ser identificada, Sucno fue intervenida por agentes de la Policía Nacional dentro de su domicilio en el distrito de San Sebastián. Sin embargo, fuentes policiales confirmaron que fue liberada la noche del mismo día, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco informó que los trabajos de limpieza especializados lograron retirar la pintura aplicada sobre la piedra caliza que conforma el muro, aunque alertaron que este tipo de daños ponen en riesgo el patrimonio histórico de la ciudad.

