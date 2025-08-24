José Cayetano Chávez
Once secuestros cada mes en La Libertad: ¿es viable el estado de sitio en Trujillo?
De acuerdo con datos del Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional (Sidpol-PNP), procesados por el analista de datos Juan Carbajal, en la región La Libertad se han registrado 78 denuncias por secuestro en los primeros siete meses del año; es decir, en cada mes se registró un promedio de 11 denuncias por este delito. Además, la cifra alcanzada hasta julio del 2025 supera a la de los últimos ocho años en el mismo periodo.

