Un violento desalojo se produjo en la discoteca ‘Imperio’, ubicada en la segunda cuadra de la calle Jerusalén, Cercado de Arequipa, región de Arequipa. Decenas de personas se han atrincherado en el local y se enfrentan a varios agentes de la Policía Nacional del Perú. Se han cercado varias cuadras para evitar mayores incidentes.

Medios indicaron que el predio tenía una orden de desalojo programado el día de hoy tras ocho años en juicio. Según el portal LP por el Derecho los dueños le alquilaron el inmueble a Víctor Choque para usarlo como hotel y lugar de eventos sociales, sin embargo, este lo convirtió en una discoteca sin su autorización.

Violento desalojo en pleno Centro Histórico de Arequipa. Foto: Yunsu Pariapaza.

En las imágenes se ve a un grupo de extranjeros prendiendo fuego en la entrada del lugar y también colocando piedras y llantas para evitar ser sacados. Bomberos de Arequipa acudieron para apagar las llamas y remover escombros.

El medio precisó que se reportó el ingreso previo de balones de gas y otros elementos dañinos, para finalmente causar más destrozos.

Durante más de dos horas duró este enfrentamiento que finalmente fue controlado por la PNP. Personal de Ministerio Público también se apersonó para constatar lo sucedido e iniciar las investigaciones de rigor.