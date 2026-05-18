Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Zenaida Condori)
(Zenaida Condori)
Por

Este domingo 17 de mayo se desarrollaron en Arequipa las elecciones primarias del Movimiento Regional - Arequipa Avancemos. En esta región es la única agrupación política que eligió la modalidad de afiliados para designar a sus candidatos (gobernador regional, vicegobernador, consejeros, alcaldes provinciales y distritales y regidores) que serán inscritos para las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.