Este domingo 17 de mayo se desarrollaron en Arequipa las elecciones primarias del Movimiento Regional - Arequipa Avancemos. En esta región es la única agrupación política que eligió la modalidad de afiliados para designar a sus candidatos (gobernador regional, vicegobernador, consejeros, alcaldes provinciales y distritales y regidores) que serán inscritos para las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.

(Zenaida Condori)

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Arequipa, Armando Llerena, indicó a El Comercio que el movimiento regional cuenta con 2,434 afiliados en toda la región. En la provincia de Arequipa se instalaron dos mesas en la I.E. Independencia, donde votan 1,399 afiliados. En Chivay se instaló una mesa para 326 afiliados, en Camaná una mesa para 106 electores, en Aplao una mesa para 124, en Mollendo otra mesa para 141 y en Cotahuasi una mesa más para 167 afiliados.

La primera mesa de sufragio se instaló a las 8:02 horas en la Institución Educativa Cristo Rey, en el distrito de Camaná. Todas las mesas se cerraron a las 15:00 horas.

(Zenaida Condori)

“No se instalaron mesas en Chuquibamba (147) ni en Caravelí (34) por temas internos de la agrupación. Ellos mismos decidieron no participar. Como son mesas no instaladas, no cuentan en el escrutinio. Estamos esperando que lleguen las actas de todas las provincias a la ODPE (Arequipa). Aquí se digitaliza y se transmite la información a ONPE Lima. De ahí se deriva al JNE quienes proclaman los resultados. Esta elección se desarrolló de manera tranquila, sin contratiempos”, declaró el jefe de la ODPE a este medio.

El presidente y fundador de Arequipa Avancemos, Benigno Cornejo, indicó que cuentan con representación en la mayoría de las provincias de la región. “Tenemos que cumplir una cuota mínima en estas elecciones primarias, la participación de al menos el 10% de los que están afiliados en nuestro movimiento”, manifestó el también precandidato al gobierno regional durante un pasacalle que hicieron frente al local de votación.

Cornejo resaltó que los movimientos regionales, antes que los partidos nacionales, tienen mayor identificación con la población.

Armando Llerena explicó que en Arequipa hay 29 organizaciones políticas entre alianzas, movimientos regionales y partidos que participarán de las elecciones primarias. Este domingo solo participó un movimiento regional en la modalidad de afiliados. Las demás organizaciones elegirán a sus candidatos bajo la modalidad de delegados. Esta elección se realizará el próximo domingo 24.

(Zenaida Condori)

Dato.

Este domingo 17 de mayo también se realizaron en varias organizaciones políticas las elecciones internas para elegir a sus delegados que participarán el próximo domingo.

El JNE tiene hasta el 1 de junio para proclamar los resultados de las elecciones primarias.