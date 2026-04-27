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Resumen

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Arequipa
Arequipa
Por Zenaida Condori Contreras

La última semana fue liberado un cóndor andino (Vultur gryphus) en el Cañón del Colca, en Arequipa. Chaska, como la bautizaron, fue encontrada el 5 de febrero en la zona en Cotahuasi con signos de intoxicación. La cóndor no podía volar, estaba deshidratada, con bajo peso y parecía que no había comido por más de una semana.