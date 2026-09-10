Sismo en Amazonas se registró en la madrugada de hoy. Foto: IGP
Sismo en Amazonas se registró en la madrugada de hoy. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo se registró la madrugada de hoy, juves 10 de septiembre. La magnitud fue de 5,0 y tuvo una profundidad de 14 kilómetros y su epicentro se localizó a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, Condorcanqui, región Amazonas.

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