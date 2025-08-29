El trabajo remoto ha transformado la manera en la que se acceden a oportunidades laborales. Hoy, un profesional en el Perú puede formar parte de una empresa en EE.UU., Europa o Asia sin cambiar de país, compitiendo directamente en mercados globales y accediendo a mejores condiciones económicas. Sin embargo, el dominio del inglés americano continúa siendo un requisito fundamental.

Más que una tendencia, el empleo remoto internacional es una alternativa real para quienes buscan crecer profesionalmente, diversificar su experiencia y trabajar en sectores de alta demanda. En este nuevo entorno laboral, el trabajo remoto se consolida como una alternativa real para quienes buscan expandir sus horizontes profesionales. Según el informe The State of Remote Work 2025, en EE. UU. más de 32 millones de personas, es decir, el 22% de la fuerza laboral, trabajan de forma remota desde distintas partes del mundo.

En el Perú, el trabajo remoto ya no es solo una respuesta temporal: se ha consolidado como una modalidad estable dentro del empleo formal. Según el BCRP (Banco Central de Reserva del Perú), ha mejorado el bienestar y la productividad al liberar tiempo y fomentar mayor consumo. En este contexto, el dominio del inglés se vuelve clave. De acuerdo con el último estudio del ICPNA, el 82% de los encuestados utiliza el inglés en sus labores diarias y el 90% lo considera decisivo para ascender. Esto coincide con la estrategia de empresas internacionales que priorizan contratar talento remoto capaz de integrarse a entornos globales y comunicarse con fluidez.

“El inglés se ha convertido en la puerta de entrada para competir en el mercado laboral global. No basta con tener las habilidades técnicas, es necesario dominar el idioma para acceder a más y mejores oportunidades, integrarse a equipos internacionales y destacarse frente a otros candidatos”, afirma Alex Sauter, Gerente Académico y de Servicios Internacionales.

El estudio también menciona una tendencia especialmente relevante: En EE.UU. el porcentaje de nuevas ofertas laborales categorizadas como “remotas” ha crecido 10% interanual. Por esta razón, cada vez más empresas internacionales buscan talento en América Latina, atraídas por su alto nivel profesional, diversidad cultural y zonas horarias compatibles con EE.UU. y Europa. Estas oportunidades no se limitan a funciones operativas, la demanda incluye desde roles en soporte técnico, atención al cliente y gestión administrativa, hasta posiciones especializadas y estratégicas como desarrolladores de software, ingenieros, analistas de datos, diseñadores, consultores, project managers, especialistas en marketing digital, profesionales de recursos humanos y educadores en línea.

El atractivo de contratar talento peruano radica también en su capacidad de adaptación, sus competencias técnicas y, sobre todo, en el dominio del inglés como idioma de trabajo. Este factor no solo facilita la comunicación, sino que también permite integrarse rápidamente a equipos multiculturales y participar de proyectos internacionales sin barreras idiomáticas.