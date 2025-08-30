Los reclusos del penal de Huacariz, en Cajamarca, protagonizaron un violento motín tras un enfrentamiento con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Luego de estos hechos, la institución confirmó que lograron controlar la situación y se descartó la existencia de fugas, fallecidos o rehenes dentro del centro penitenciario. Sin embargo, la situación generó alarma entre familiares de los internos y vecinos de la zona.

El comunicado oficial del INPE señala que este sábado 30 de agosto, los internos del pabellón N° 5 tomaron de rehenes a dos agentes de seguridad.

“Los internos realizaron el motín como medida de protesta ante una revisión ordinaria de ambientes por tenencia de objetos prohibidos, armas punzocortantes y licor”, señala el pronunciamiento.

Sin embargo, medios locales señalan que los reclusos habrían reaccionado con dicha violencia luego de denunciar presuntos abusos cometidos por agentes penitenciarios, en relación a la muerte del interno Santiago Acosta, de 27 años, quien falleció tras recibir una herida de arma punzocortante. Otra versión señala que el interno fue atacado por otros reos el último 28 de agosto.

Este cumplía condena por 12 años y 9 meses por el delito de robo agravado y micro comercialización de drogas.

Comunicado del INPE

Para sofocar el motín, las autoridades penitenciarias informaron de los hechos al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú. Y, finalmente, a eso del mediodía, el personal del INPE y la PNP procedieron a ejecutar el encierro de estos internos amotinados, “restaurando totalmente la calma del pabellón”.

Además, el INPE indica que evaluarán el traslado hacia un penal de máxima seguridad de los internos que participaron en el amotinamiento.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron los alrededores del centro penitenciario para resguardar la seguridad y evitar incidentes mayores. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo acudieron al penal para oír las demandas de los reclusos.

Ante el motín registrado en el Penal de Cajamarca, funcionarios de la Defensoría del Pueblo acudieron al lugar para escuchar el pliego de reclamos de los internos y trasladar sus demandas al director del penal.

En coordinación con la Fiscalía de Derechos Humanos, el 3 de septiembre habrá una reunión con INPE, la Fiscalía y delegados, donde participará para garantizar un diálogo que evite nuevos hechos de violencia.