Empresas prestadoras de servicios (EP) están obligadas a dejar la vía en iguales o mejores condiciones. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

La (Sunass) presentó la iniciativa “Ojos a la obra”, que invita a la ciudadanía a reportar el estado en que las empresas prestadoras de y alcantarillado (EP) dejan las calles tras realizar trabajos de mantenimiento o reparaciones.

El objetivo es garantizar que las pistas y veredas queden en buen estado una vez concluidas las intervenciones, tal como lo establece la normativa vigente.

Las obras de mantenimiento o reparación de redes de agua y alcantarillado suelen atender emergencias como roturas, fugas, desbordes o atoros, y son de responsabilidad directa de la empresa prestadora, que debe culminar el trabajo y devolver la vía en condiciones iguales o mejores que las iniciales.

De acuerdo con el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento y el TUO del Reglamento de la Calidad de Prestación de los Servicios de Saneamiento, las empresas tienen un plazo máximo de 48 horas para reponer las pistas y veredas inconclusas. En caso de incumplimiento, deberán justificar el retraso ante la Sunass.

El regulador precisó que no todas las obras en la vía pública corresponden a las empresas prestadoras, ya que los proyectos de inversión pública ejecutados por municipios, gobiernos regionales o las propias EP cuentan con plazos y supervisiones específicas.

Finalmente, la Sunass recordó a los usuarios que pueden reportar casos de incumplimiento al Fono Sunass 1899 o a través de sus redes sociales oficiales, para contribuir a que las ciudades se mantengan en mejores condiciones.

