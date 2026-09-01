La institución educativa indicó que la situación fue atendida con celeridad. Foto: archivo GEC
La institución educativa indicó que la situación fue atendida con celeridad. Foto: archivo GEC
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se pronunció tras la difusión de un video en redes sociales, donde un alumno protagonizó un incidente en uno de los edificios en su campus de Monterrico, distrito de Surco. El hecho habría ocurrido el sábado 29 de agosto en horas de la noche.

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