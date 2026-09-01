A través de un comunicado, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se pronunció tras la difusión de un video en redes sociales, donde un alumno protagonizó un incidente en uno de los edificios en su campus de Monterrico, distrito de Surco. El hecho habría ocurrido el sábado 29 de agosto en horas de la noche.

La casa de estudios universitarios indicó que “la situación fue atendida con celeridad y que, actualmente, el joven “se encuentra recibiendo atención especializada”.

“Nuestro mayor compromiso en este momento es acompañar a nuestro estudiante y a su familia. Estamos seguros de que, como esta situación lo demanda, contamos con la sensibilidad, el respeto y la empatía de todos ustedes, evitando especulaciones o comentarios que puedan generar un malestar innecesario a la familia”, precisó en el escrito.

Finalmente, la UPC agradeció la comprensión y solidaridad frente a estas situaciones.

¿Qué ocurrió el sábado 29 de agosto?

Imágenes en redes sociales muestran a un joven en la parte alta de uno de los edificios y, posteriormente, el momento en que cae desde la estructura.

El material audiovisual causó preocupación entre usuarios de redes sociales y miembros de la comunidad universitaria.