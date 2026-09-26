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Resumen

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Foto: redes sociales.
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Por Sebastián Ramírez Mendoza

Ferry Torres Huamán, candidato de Juntos por el Perú por Amazonas, es el segundo candidato regional del país con más sentencias penales, con siete en total. El postulante acumula 10 años de pena privativa de libertad suspendida y S/ 414.841,95 en reparaciones civiles. Además, de acuerdo con información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), registra una condena de seis años de pena privativa de libertad efectiva, pendiente de ejecución.

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