El operativo se realizó esta madrugada en la zona José Gálvez Barrenechea.
El operativo se realizó esta madrugada en la zona José Gálvez Barrenechea.
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) allanó esta madrugada el inmueble denominado “Casa Blanca”, ubicado en la zona José Gálvez Barrenechea, en Villa María del Triunfo, donde intervino a 13 personas, entre ellas dos menores de edad. En el lugar fueron encontradas dos pistolas, sustancias presuntamente ilícitas y 12 celulares.

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