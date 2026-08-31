La Policía Nacional del Perú (PNP) allanó esta madrugada el inmueble denominado “Casa Blanca”, ubicado en la zona José Gálvez Barrenechea, en Villa María del Triunfo, donde intervino a 13 personas, entre ellas dos menores de edad. En el lugar fueron encontradas dos pistolas, sustancias presuntamente ilícitas y 12 celulares.

MIRA AQUÍ: Barranco anuncia que procederá con demolición del boulevard Bordemar en la playa Las Cascadas

El jefe de la División de Homicidios de la Dirincri, coronel Carlos Morales Guevara, informó que 12 de los intervenidos son ciudadanos venezolanos y uno es peruano. Del total, nueve son varones y cuatro mujeres. Los dos menores, un varón y una mujer de 16 años, son de nacionalidad venezolana.

Durante el registro del inmueble, los agentes encontraron dos pistolas en diferentes dormitorios, además de sustancias presuntamente ilícitas y 12 celulares. La Policía indicó que estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su naturaleza, procedencia y eventual vinculación con actividades delictivas.

Morales Guevara explicó que este tipo de inmuebles, utilizados como búnkeres, pueden ser empleados por organizaciones criminales para reunirse y desarrollar actividades ilícitas, así como para proyectar nuevos delitos, entre ellos extorsiones y secuestros.

Según información policial, una de las menores intervenidas habría señalado que recorría centros donde se ejerce el meretricio y que también había realizado viajes al extranjero por esa actividad. El coronel Morales indicó que esta modalidad puede ser utilizada para captar víctimas en discotecas y otros centros de diversión, donde una mujer establece una relación con un objetivo para obtener información y posteriormente despojarlo de dinero y bienes.

La Policía también informó que algunos de los adultos intervenidos registran antecedentes de intervenciones previas. Entre ellos figura Alexander Enderson Escalante Crespo, detenido en enero de este año por presuntos delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, peligro común y banda criminal. Posteriormente, fue intervenido en un establecimiento nocturno donde se reportó el hallazgo de municiones y sustancias ilícitas.

Asimismo, Gabriel Alejandro Martínez Bastardo fue intervenido en octubre de 2025 durante un operativo en el que se investigaban presuntos delitos relacionados con drogas, armas y municiones, así como banda criminal.

Ambos fueron encontrados juntos en uno de los dormitorios donde se incautaron elementos que serán sometidos a pericias.

De acuerdo con la Policía, solo cuatro de los 12 ciudadanos venezolanos intervenidos registran ingreso regular al Perú, mientras que los otros ocho no presentan registro de ingreso regular.

Las investigaciones continúan con participación del Ministerio Público. Las diligencias buscan determinar la naturaleza de las sustancias, la procedencia y operatividad de las armas, así como analizar los celulares e individualizar la vinculación de cada intervenido con los ambientes y especies incautadas.